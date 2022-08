Barbie Vélez confirmó que está embarazada

El esperado anuncio lo hizo durante una entrevista con el programa LAM, por la señal de América, del cual participa su madre Nazarena Vélez como panelista.

"No lo puedo creer. Estoy de tres meses, es algo nuevo para mí así que estoy experimentando todo. Le conté primero a mi mamá para que me tranquilice y me ayude", dijo Barbie.

"Siento todavía que no caí, son muchas cosas de repente. Es mucha la ansiedad y el miedo", agregó la actriz.

Luego, Barbie hizo público el anuncio del embarazo mediante sus redes sociales, con una foto con su marido.

"Se agranda la familia y no podemos estar más felices", posteó la actriz de 28 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barbie Pucheta #BarbieVelez (@barbiepucheta)

"Pensé que ya tenía la vida resulta y ahora que Barbie está embarazada me di cuenta que no. Estoy muy pendiente de Barbie y del embarazo", expresó una emocionada Nazarena.

Barbie adelantó que en caso de que sea nena "el nombre ya está definido" y si es nene "está también encaminado".

"Hasta principios de octubre seguiré con el teatro", dijo.