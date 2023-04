Barby Franco se indignó al ver cuánto había gastado en el supermercado

La pareja de Fernando Burlando mostró una foto en la que se pueden ver diferentes productos de limpieza, detergentes, gaseosas, toallitas para su beba, botellas de agua mineral, condimentos, moldes de silicona y una pava eléctrica, entre otras cosas. "¿Cuánto todo esto?", le preguntó a sus seguidores de Instagram.

barby-francoavif.avif

"No, no, no. Anonadada con el total de la cuenta. Literal compré todo eso más un par de salchichas, unos panes para panchos... No, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata, de hecho”, fue su fuerte descargo en otra publicación.

Por último, y para ponerle fin al misterio de los precios, la influencer subió un video con el ticket de mostrando el total final de la compra. La cifra que la modelo tuvo que pagar fue $120.180,65 con descuentos incluidos en algunos productos (de lo contrario hubiera abonado $124.421,36).

CD7CM5YP7ZHDDIT6XYX6GIJ4VQ.avif

Barby Franco admitió que ya no está enamorada de Fernando Burlando

A través de su cuenta oficial de Instagram, Barby Franco respondió preguntas que le hicieron sus seguidores e impactó al confesar que ya no se siente enamorada como antes de Fernando Burlando, su pareja.

"¿Estás enamorada de Burlando?", le consultaron sus fans a través de sus stories. "¡Ya no!", sentenció la influencer, totalmente sincera, antes de explicar que desde que su beba Sarah nació todo cambió entre los dos.

"Ahora estoy enamorada de ella... (por Sarah). Hoy se lo dije a Burlando", admitió Barby, junto a un montón de cariñosos emojis y una foto con su beba, deslizando que el amor hacia su hija superó todo lo que conocía hasta ahora.

barby-franco-burlandojpg.webp

Desde la llegada de Sarah a sus vidas Barby y Burlando han compartido en sus redes sociales las más tiernas imágenes y videos en los que se muestran totalmente entregados a su nuevo rol como padres. Sobre todo cuando tuvieron que superar a mediados de marzo un trance muy duro.

Durante una semana, la beba, que nació el 18 de diciembre de 2022, debió permanecer internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento a raíz de una infección urinaria que le generó cuadros de fiebre elevada.

Finalizado el período de observación y con su salud ya estabilizada, la familia pudo abandonar el centro de salud el pasado 17 de marzo y disfrutar de la vida en familia junto con ella.