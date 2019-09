Si bien este 30 de marzo se festejó el 80mo aniversario de la primera aparición del Hombre Murciélago, Warner Bros y su subsidiaria DC Comics decidieron instaurar un día al año en el que se festejará el día de su personaje más conocido (¿quién es Superman, no?).

Como aliciente, en 10 de las ciudades más importantes del mundo (no será el caso de Buenos Aires, aunque ahí tienen las autoridades un nuevo objetivo para 2020), las filiales locales de Warner encenderán una “batiseñal” para saludar al Caballero Oscuro de Gotham City, o Ciudad Gótica, como prefieren algunos.

Pero, prestos a unirse a esta celebración, ¿qué mejor manera de “festejar” que recurrir a algún libro con las incontables aventuras de Batman y sus aliados? En el mercado hay por lo menos cuatro o cinco colecciones que reúnen lo que da en llamar “lo mejor de Batman”. Sin embargo, la mayoría de estas colecciones tiene en común el 70 por ciento del material, con algunas innovaciones de una a otra. Quizá la última recopilación, que coeditan La Nación y OVNI Press (la nueva propietaria de los derechos de publicación en Argentina, donde ya lleva una década editando licencias de Marvel Comics, Image y Dark Horse) sea la más acertada ya que buscó despegarse de las anteriores y reunir ya desde el primer número algunos de los hitos más recientes de las aventuras de este personaje.

En un periplo por algunas de las “comiquerías” de Buenos Aires (donde no nos vendría nada mal un Batman en ocasiones), POPULAR habló con Javier Ceriani, uno de los propietarios de Meridiana Cine y Comics (Avenida Rivadavia ) que destacó dos puntos bien diferenciados: las historias que mantienen una continuidad con respecto a las ocho décadas de historia del personaje y las que salen de manera independiente, es decir destinadas a aquellos que desean adentrarse en el universo de este personaje por primera vez o de tanto en tanto.

En ese contexto, Javier destaca la etapa de Grant Morrison –autor de las multipremiada Asilo Arkham (Arkham Asylum) al frente del título Batman de la que se pueden rescatar arcos como el de Batman e Hijo (Batman and Son), El Guante Negro (The Black Glove) o Batman RIP. En la primera, el caballero oscuro se entera que tiene un hijo adolescente producto de su relación con Talia Al Ghul, en tanto que en la segunda y tercera se explora se explora la lucha del encapotado contra un combinado de villanos que tiene un plan para deshacerse de Bats de una vez por todas.

Batman Inc es otra de las brillantes creaciones de Morrison, basada en la Edad de Plata del personaje. Bruce Wayne logra ubicar y reunir y financiar en una suerte de gremio a los justicieros más importantes de todo el mundo, incluido a El Gaucho, una versión argentina del héroe. Cualquier similitud con Juan Carlos Batman y sus amigos, es pura coincidencia.

1--batman---inc.jpg

Tras la “muerte” de Bruce Wayne, Morrison inicia el título Batman y Robin (Batman & Robin) en el cual el primer joven maravilla (Dick Grayson o Ricardo Tapia para los puristas de las traducciones) toma por segunda vez el traje y comienza una inusual alianza con Damian Wayne, el hijo de Bruce . Acá se produce una química inversa ya que las personalidades de ambos héroes se intercambian debido a sus orígenes, y eso incide de una manera fresca en la historia.

El otr gran autor de los últimos años es Scott Snyder que logró introducir en la continuidad del personaje a la Corte de Búhos (Court of Owls), una organización secreta que que ha manejado los destinos de Gotham desde tiempos inmemoriales y que está compuesta por las personalidades más ricas de esa ciudad, entre los que destaca su nuevo némesis: Lincoln March.

Batman Eternal es una serie semanal de Snyder que duró un año (o sea 52 números) y que se plantea un interrogante por demás interesante desde su inicio: ¿es Batman eterno? Con villanos interesantísimos e historias imaginativas, el título quedó entre lo más destacado de la última década.

batman- eternal

“End game” es quizá el punto más alto en la carrera de Snyder al frente de los títulos de Batman . Y a pesar de que ya hubo un End Game en 1999, éste se destaca por la enorme vitalidad que le imprime al Joker (Guasón), que no sólo se le anima a Batman sino a la Liga de la Justicia al completo.

Finalmente, Ceriani menciona al autor “del momento”: Tom King. Admirado por algunos, vilipendiado por otros, King se ha sabido ganar un lugar destacado en la mitología del murciélago con una catarata de eventos efectistas que tendrá en los próximos meses un golpe formidable con la muerte de uno de los personajes emblemáticos del comic. Según el experto, el gran acierto de Tom King es haber recuperado el “prestigio” de Bane, un villano creado a imagen y semejanza del héroe para “quebrarlo” (literal y metafóricamente) allá por 1993. Después de varias idas y venidas, Bane logró convertirse en un personaje de temer, 25 años después de su primera aparición.

batman endgame

En el caso de historias unitarias, se destacan títulos como ¿Qué le pasó al cruzado encapotado? (Whatever Happened to the Caped Crusader?, 2009), del autor de Sandman, Neil Gaiman y el dibujante Andy Kubert, Batman: Caballero Oscuro III: La raza superior (The Dark Knight: The Master Race) de autores varios, Batman Ego de Darwyn Cooke, Batman Caballero Blanco (Batman the White Knight) y Batman Condenado (Batman Damned), un tomo lanzado especialmente para el Batman Day que trae el primer título de la línea para adultos de DC: Black Label. El comic se hizo famoso porque el ilustrador no se ahorró lápices para dibujar el miembro del caballero de la noche en una de sus páginas, aunque los editores se arrepintieron y lo taparon en la segunda edición con un globo de texto.

what-ever-happen.jpg

Por último, Javier destacó el lanzamiento de Noches Oscuras: Metal, una historia que él define como “un buen crossover” en el que el Universo DC en el que habita Batman sufre una invasión de un multiverso “oscuro” formado a raíz de sus propios malos pensamientos. Los habitantes de este universo, encabezados por el Batman Que Ríe, deciden invadir el universo de los héroes debido a que el suyo tiene los días contados.

De esta manera se abre un amplio abanico de títulos para todos los gustos, aunque con un denominador común: el héroe más famoso e invencible del mundo. Batman, ¡bah!

