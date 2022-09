Benjamín Vicuña a Eli Sulichin: "Basta de la China, basta de Carolina"

Según contó Luli Fernández en el programa "Socios del Espectáculo" por El Trece el actor chileno le habría recriminado a su ex: "Me cansé de tus manipulaciones, estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia. Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos".

Según la panelista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la situación se registró en una confitería fuera del gimnasio en donde se entrena el actor de "El método Gronholm" y fue vía telefónica, con Benjamín Vicuña en forma presente y Eli Sulichin del otro lado de la línea. Según comentó Luli Fernández esta no habría sido la primera vez que ocurría algo parecido, ya que habría antecedentes de otras discusiones similares.

El audio, que fue captado con su celular por un testigo de la situación en la confitería del shopping, también registró mas situaciones de la tensa discusión entre la expareja: "Me llamás y me cortás incesantemente, Estás hace diez días enloqueciéndome, dale que te dale. Basta de la China, basta de Carolina y basta de tus amenazas".

Benjamín Vicuña atraviesa unas semanas muy complicadas desde lo personal ya que el martes 6 falleció su padre -Juan Pablo Vicuña Parot- luego de una larga internación y el jueves 8 se cumplieron 10 años del fallecimiento de su hija Blanca, de 6 años, a raíz de una neumonía hemorrágica.

Con respecto al diálogo del actor con su expareja, Luli Fernández agregó mas información al respecto: "No, bueno nada, yo ya vi lo bueno, esto se terminó. Me tenés harto, sos una egoísta" y luego continuó con "me cansé de tus manipulaciones y amenazas. Si tu padre se muere y me decís 'estoy muy triste, no puedo seguir hablando' yo desaparezco para siempre", sería la recriminación del actor a Eli Sulichin.