Difunden otro video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández

Durante la filmación, publicada por el sitio Infobae, Fernández y Tamara Pettinato vuelven a hablar del amor mutuo que sienten y ella, desde el sillón de Rivadavia, también asegura: “Ahora que soy presidenta te voy a mandar a matar”.

El video dura pocos segundos y, al igual que en el registro fílmico anterior, el expresidente sostiene el teléfono celular y graba a la periodista de Bendita TV.

WcsLg9Cd8mM64mRK.mp4

"He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo", había señalado la exprimerada dama Fabiola Yañez, días atrás, luego de conocerse la primera filmación de Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato en Casa Rosada.

"Los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y otras personas. Él (en referencia al exmandatario) comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queremos", detalló Yañez. Y agregó: “Había un teléfono que no se utilizaba y yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos. El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: ‘Fabiola, ¿qué es esto?’ Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro esos videos”.

Por su parte, Tamara Pettinato reapareció horas atrás y se despegó del escándalo. "En medio de la denuncia pusieron mi video en la Casa Rosada, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Corrieron el foco de lo importante", consideró la periodista y subrayó: "Hay un solo villano, y no soy yo".

De todos modos, Pettinato reconoció haber estado en la Casa Rosada "con cuatro personas más, para realizar una entrevista, invitada por la única persona que podía hacerlo".

En el primer video, la conductora aparecía con un vaso de cerveza, mientras se escuchaba la voz de Fernández, quien le hacía sobre el vínculo que supuestamente los unía. "Tienen que escuchar a esa víctima, es lo que importa. Nada tiene que ver ese video, es un chisme rosa, me piden explicaciones cuando no tengo nada que explicar", agregó la conductora en su descargo.

La primera filmación se había dado a conocer pocas horas después de que se confirmara la denuncia de Yañez contra el ex mandatario, que ya fue imputado por violencia de género, acusado de "lesiones graves", como así también de "abuso de poder y autoridad". Junto a la denuncia se difundieron fotos de Yañez con moretones en un ojo y un brazo.