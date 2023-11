Billy Gibbons, líder de ZZ Top, dará dos shows en Capital con La Mississippi

Luego, el sábado 18, se invertirán los roles y quien durante décadas fuera líder de la popular banda estadounidense reconocida visualmente por las largas barbas de sus dos de sus tres integrantes (Gibbons y el fallecido bajista Dusty Hill), será el invitado especial en la velada en la que el combo liderado por Ricardo Tapia celebrará sus 35 años de historia con un show en el Luna Park.

“El proyecto de invitar al gran músico texano se planeó en el año 2019 y no se pudo concretar por la pandemia", comentó Tapia. La idea de llevar adelante el espectáculo que llevará el nombre de "Seis hombres, una noche" finalmente se retomó a fines del año pasado, cuando se reanudaron los contactos. "Sin dudas será un deleite musical y un sueño de muchos años hecho realidad", opinó Tapia.

Por otra parte, en redes sociales, circularon videos de este domingo en La Roca Power Studio en la que se puede ver al músico de ZZ Top grabando junto a la Orquesta Fernández Fierro.

El legado musical de ZZ Top

Los tres ZZ Top se conocieron en 1967 cuando Gibbons era el guitarrista y compositor de The Moving Sidewalks, mientras que Hill y el baterista Frank Beard eran parte de American Blues. Recién en 1969 conformaron el trío. El nombre de la banda se originó en el pequeño departamento que tenía Gibbons, ya que en sus paredes poseía varios afiches de sus artistas favoritos y se dio cuenta de que la gran mayoría de ellos comenzaban con iniciales.

En 1971 publicaron su primer álbum de estudio, que obtuvo muy buenas críticas gracias a su estilo influenciado en el blues y el rock sureño y por sus letras con el característico humor tejano, que les permitió girar por pequeños bares y festivales durante ese mismo año.

Un año después lanzaron el disco "Rio Grande Mud", trabajo que continuó con el mismo sonido, pero que les permitió ganarse el respeto de otros artistas al punto tal que The Rolling Stones los invitaron para que abrieran sus conciertos en el sur de Estados Unidos.

En 1973, editaron "Tres Hombres" que incluyó los clásicos "Waitin' for the Bus", "Jesus Just Left Chicago" y el hitazo "La Grange" que se hizo famoso por su riff y la risa sarcárstica de los ZZ Top, y compartieron gira con Alice Cooper, Peter Frampton y Ike & Tina Turner.

Fue recién en 1977 cuando Hill y Gibbons dejaron crecer sus barbas hasta convertirlas en un sello del grupo, al igual que los autos Hot Rod con el sello de la banda, que corrían alocados en sus videoclips protagonizados por mujeres de largas piernas. Con los discos "Degüello", "El Loco" y "Eliminator" la banda se convirtió en una de las más vendedoras y taquilleras, pero además se ganó el respeto y la admiración de los fans del heavy metal y el hard rock.

La banda editó 15 álbumes a lo largo de su trayectoria y fue introducida en el salón de la fama del rock and roll en 2004 por el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, quien en la ceremonia tocó en los hits "La Grange" y "Tush". Desde ese día, en el Museo del Rock and Roll, ubicado en la ciudad de Cleveland, se exhibe el auto Ford Coupe 1933 color rojo y tuneado al estilo Hot Rod, que aparece en la portada del álbum "Eliminator".