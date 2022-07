Billy Idol tendrá su propio show en Argentina

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Billy Idol (@billyidol)

El emblema del punk regresará al país tras su único y recordado paso por el país en 1991, y se da en el marco de “The Roadside Tour 2022".

El exGeneración X, de 66 años, está presentando el disco "The Roadside", lanzado por Dark Horse Records, el sello creado por el beatle George Harrison en 1974 y actualmente conducido por su hijo Dhani.

Responsable de éxitos como "Eyes Without a Face", "Money Money", "Hot in the City" y "Dancing With Myself" entre otros, Billy Idol tuvo un gran éxito en la Argentina en los años `80 que se fue diluyendo a la par de su carrera por problemas de adicciones, y hoy busca recuperar terreno.

Según anunció el músico en sus redes sociales, además de tocar en Argentina se estará presentando en distintas ciudades de Latinoamérica.

La preventa exclusiva para esta presentación comenzará el miércoles 6 a las 12. mientras que las entradas generales saldrán a la venta el viernes 8, también desde las 12.