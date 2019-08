Según explicaron desde el estudio, ambas películas aún se encuentran en preproducción y simplemente se postergaron en beneficio de proyectos que se encuentran más avanzados como The Eternals (2020) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021).

Incluso, los rumores indican que el regreso de T'Challa será el encargado de inaugurar la Fase 5 –es decir que su estreno será posterior al 5 de noviembre de 2021, fecha en la que se lanzará Thor: Love and Thunder-.

Sobre este futuro regreso a Wakanda, el actor Martin Freeman ya confirmó su regreso como Everett Ross. “Sí voy a estar en otra película de Black Panther. Eso es lo que tengo entendido. Ahora, cuándo va a pasar, no tengo ni idea”, reveló en diálogo con Collider.

Además de su regreso se espera que vuelvan a ser del reparto actores como Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o y Danai Gurira, mientras que Ryan Coogler podría repetir su rol como director y guionista.

Después de transformarse en la primera cinta de superhéroes en competir por el Oscar a Mejor Película, la compañía intentará repetir el fenómeno.

ADEMÁS:

Se reveló la prueba de vestuario que hizo Nicolas Cage como Superman

Apocalipsis Now: la obra maestra que enloqueció a Francis Ford Coppola