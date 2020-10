"Borat 2" se estrena en Amazon antes de las elecciones en los Estados Unidos

Los comicios estadounidenses serán el 3 de noviembre y la nueva entrega del falso documental protagonizado por el periodista kazajo estará disponible a fines de octubre.

El título completo podría ser “Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan”, que puede traducirse como “Borat: Obsequio de un mono pornográfico al vice premier Mikhael Pence para beneficiar a la recientemente reducida nación de Kazajistán”.

ADEMÁS:

A 65 años de su muerte, recordamos a James Dean

El contenido de esta nueva “Borat” fue rodado en secreto y a toda velocidad antes de que las restricciones por la pandemia de Coronavirus se recrudeciesen.

En la primera entrega estrena en 2006, Borat es un reputado periodista de su país, Kazajistán, enviado a Estados Unidos para retratar de forma pedagógica el estilo de vida de los americanos en forma de película.