Buenas noticias para Peter Lanzani

Exactamente una semana después -el miércoles 9- el actor comunicó a través de sus historias de Instagram la buen noticia. Con letras blancas, sobre un fondo negro el ex Cris Morena boy escribió “¡Aparecieron las cosas! Muchas gracias a todos los que tiraron la mejor de las ondas, compartieron y ayudaron a que recuperemos el material. ¡Gracias por su generosidad y empatía!”.

1744291858838.jpeg

Por otra parte, el actor se ocupó de quienes no tuvieron buenas reacciones por sus escritos y agregó con cierto tono desafiante “Y a todxs lxs que bardearon por cómo escribo. A todxs lxs que se pusieron contentos y me trataron como un delincuente por hacer un grafiti sin tener idea de lo sucedido, también les agradezco. Me hacen más fuerte. Y cuidado con hablar en nombre de la moral, es largo el trecho y todo vuelve en esta vida...”.

1744291863959.jpeg

Para terminar, citó -con modificaciones- la reconocida cita de “El Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes Saavedra y escribió “Ladran Sancho... son perros”.