El abogado fue consultado por el vínculo entre Maradona y Álvarez. "Había una relación entre un mayor y una menor. Tener sexo con una menor de 16 años es un delito, no se puede dejar de señalar", señaló una de las periodistas del panel.

"No es como vos lo referís. No es delito tener sexo con una menor. Hay que ver la circunstancia y ver de qué se trata ese vínculo y esa relación. Hay mucha gente que hoy, siendo mayor de edad, tiene vínculo con alguien de 16 ó 18 años y no está necesariamente cometiendo un delito", le respondió el mediático letrado.

La frase resonó en el piso y fue la propia conductora, Karina Mazzocco quien no se lo dejó pasar y le consultó: "¿A qué te referís con menor de edad?".

El abogado insistió: "Eso les pregunto a ustedes. Porque estamos hablando de 16 años. Según las circunstancias, puede ser delito como no". El comentario dio pie a que Mazzocco le insistiera: "Pero si vos te enamorás de una chica de 16 años, ¿es corrupción de menores?".

Sobre ese punto, el entrevistado aclaró: "Hay una cuestión ética. Pero si la persona es mayor de 16 años, no es delito. Yo no lo haría".

Tras la polémica, el abogado dialogó con el programa "TN Show" y explicó sus dichos: "Es inmoral tener una relación con una menor de 16 años, pero si es consensuado no es delito".

"Muchos petardistas interpretaron lo que quisieron sobre una consulta concreta que me hicieron. Los conceptos son otros", expresó Burlando intentando despejar dudas sobre sus expresiones.