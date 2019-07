Unas horas después de pasado el programa, Jorge Rial dio algunas explicaciones de los motivos por los cuales decidió parar y tomarse unos días. "Todo este quilombo de mi hija me afecta. No es fácil. Entonces no pasé una buena noche, pasé una noche sin dormir", contó. Y agregó: "El médico me pidió que me quedara en casa para descansar y estar tranquilo. Obvio que me afecta lo de mi hija, el quilombo, me afectó también verla ayer en pantalla de esa manera. Tengo que descansar. Estas cosas afectan mucho y venimos hace un año con todos estos quilombos".

ADEMÁS:

¿Fuera de estado? Critican a Jason Momoa por su supuesto "sobrepeso"

¿Una decepción o una obra maestra? El Rey León dividió a la crítica

En medio de esa pelea en América, si bien no hubo disculpas públicas en su programa, Mariano Iúdica dijo algunas palabras tratando de bajarle el tono a la polémica. "Yo me hubiese enojado igual que él porque también soy papá", dijo el conductor. Sin embargo, Iúdica no hizo referencia alguna a por qué la entrevista a Morena estuvo pactada en un horario tan cercano al comienzo de Intrusos. "A Jorge lo conozco desde hace años y lo quiero mucho, tanto a él como a Morena y a Romina, su mujer", sostuvo. Más allá de eso en los pasillos de América aseguran que Jorge Rial esperaba otro tipo de disculpas y sobre todo que fueran públicas.

El mal momento de Rial tiene que ver con una denuncia de su hija en la que asegura que fue víctima de violencia de género por parte de su ex Facundo Ambrosioni. El joven ayer se defendió y si bien no se comunicó con los medios, por el momento, eligió expresarse a través de las stories de Instagram compartiendo dos imágenes. En una se puede leer "El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene", y en la otra: "Ten calma... Que la vida se encarga de explicar las cosas que hoy no tienen sentido".