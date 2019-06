CAE: "Siempre me animé a soñar por encima de las crisis"

Muy animado y entusiasmado por el proyecto que lo tiene de aquí para allá, entrenándose desde varios meses el cantante nos cuenta: "Alex, el león pasa de ególatra y exagerado ídolo estereotipado a ser un gatito indefenso en Madagascar".

A la hora de tener que prepararse para el papel doblemente difícil contó: "es un laburo que involucra mucho el físico, estuve desde noviembre a hoy con una preparación física importante. La redoblamos, la que yo venía haciendo pero hay que cantar, moverse como un león con los gestos del león, no perder el aire, cosas que uno lo tiene tácitamente incorporado pero duplicaba el laburo. Comencé a buscar mi personaje poniéndole todo el físico yendo a correr los siete u ocho kilometros por día, sabiendo que íbamos a laburar con una peluca muy pesada y muy grandota, con condiciones de mucho calor entonces empezamos a trabajar de esa manera". Y luego "hasta llegar al momento de esta mega bestia que tiene veinteséis cuadros musicales que cuenta la historia de la película número uno que tiene también como desafío humanizar a los dibujitos animados, cosa que es difícil", contó el actor.

Entusiasmado por los resultados después de haber trabajado tanto y seguir haciéndolo cuenta: "asumimos el papel, una locura, y hoy que llevamos varias funciones está bueno ver que todo eso que es como un gran rompecabezas se pueda armar. Que en un momento tan loco de Argentina alguien apueste está buenísimo. Laburando todos tirando para el mismo lugar, que es algo que me gusta destacar. Es algo único en su especie, sale un poco del musical tradicional. Yo considero que es mucho más que eso, es un family show porque es atractivo para el chico y para el adulto", sentencio el artista. El show de DreamWorks para toda la familia ya pasó por Londres, Roma y Madrid. El elenco del musical local está encabezado por Alejandro Paker, Cae y Gastón Vietto. Las funciones serán todos los sábados y domingos a las 17 y, en vacaciones de invierno, de martes a domingos a las 15 y 17, en el Teatro Lola Membrives, Avenida Corrientes 1280

Por otro lado y viendo un poco sobre la situación de crisis por la que atraviesa el país contó: "yo tengo 49 años, desarrolle toda mi carrera en la Argentina y siempre me dijeron que no se podían hacer cosas. Nunca viví un tiempo de ‘no crisis’, siempre tuve crisis, la de Alfonsin, la de Menem, siempre tuve una crisis, arriba de mis sueños y yo me animé a soñar por arriba de las crisis". En tanto en lo personal siente que "soy un luchador, un tipo hijo de peluquero, nieto de peluqueros, de un barrio laburante de Floresta; nunca me falto la comida, nunca me sobraron , nunca me faltaron los sueños y me anime a soñar". Según su entender "me parece que es un momento difícil del contexto social, político. La clase política y la clase dirigencial nos deben muchas cosas, sin embargo creo que la gente tiene un corazón enorme y mi pequeño mensaje es soñar por arriba de las crisis. Ver las crisis como oportunidades. Por eso me gusta aportar, no solo de mi lado de actor o desde el personaje, apoyo un montón en otras áreas a Madagascar porque considero que un tipo con una producción con un equipo que se juegan a poner la que están poniendo con un resultado quizás incierto es fuerte. Entonces a mi me gusta apoyar eso. Hay que ser vivo y hay que soñar por arriba de las crisisis, entiendo que todos tenemos que ser un poco mas solidarios, entiendo que todos tenemos que tirar para el mismo lado no solamente cuando juega Argentina; es algo muy argento eso, pero tenemos una riqueza humana increíble. Tenemos que calibrar la mira de quienes nos dirigen nada mas", finalizó el actor.