Calu Rivero y Aíto de la Rúa esperan su primer hijo

Además, aseguró que están juntos desde hace tres años y nunca se habían mostrado en las redes sociales. Por su parte, la periodista Fernanda Iglesias agregó que la pareja se volvió a mostrar públicamente el año pasado en Punta del Este, Uruguay y recordó la relación que habían tenido una relación en 2008, cuando ella tenía 21 años y el 33.

LAM.mp4

"Dignity", como se hace llamar actualmente Calu. publicó el lunes una enigmática foto en la que ambos caminan con la luz del sol de fondo, en la que etiquetaba a su pareja, y que acompañó con el texto: "Brillar como el sol".

Al respecto, Berardi justificó el porqué la gente tardó en darse cuenta de los protagonistas de la foto: "Si ves la foto tiene el arroba de él, pero lejos, en la punta, tampoco lo sacás".

Calu post.jpg Posteo de Instagram de Calu "Dignity" Rivero

La panelista del programa de Ángel de Brito esperó para dar la noticia por pedido de Calu, quien le dijo: "Hola, Estefi gracias por tener la amabilidad y el respeto de preguntar. Estoy viajando en dos semanas a mi pueblo para contarle a mi abuela en persona".

En LAM contaron que la pareja vive en una casa sustentable en Uruguay y que los dos están a full con la espiritualidad, a lo que Yanina Latorre, agregó: "Eso me la baja (...) La casa sustentable es un arreglo económico. Le pagan por vivir y pregonar la vida sustentable. Ella comulga con eso, pero cobra".

calu-rivero-y-aito-la-rua flia.jpg Calu Rivero y Aíto de la Rúa junto a Guillermo Rivero y Rita del Valle Martínez, padres de la modelo

En mayo pasado, durante una entrevista con María Laura Santillán con motivo de la presentación de un libro, Calu se había referido a este noviazgo y a un posible embarazo. "¿Y el novio qué dice de toda esta transformación? Porque se conocían de antes", le preguntó la periodista.

"Él es una gran contención. Bello, bella contención, está siempre empoderando. 'Hacelo'. Mucha confianza me transmite y estoy feliz", respondió Dignity.

Ante la posibilidad de ser madre, respondió: "Me pasó al revés. Siempre tuve ganas de ser madre, no había dudas, me veía, me visualizaba madre. Después empecé a ser más consciente del ser madre y de la responsabilidad, de lo que implica, del momento en el que estamos viviendo, de los valores que se intercambian. Siento que hay otras maneras de ser madre, adoptando".

"Está el deseo, pero no me obsesiono porque se me va el reloj biológico", explicó la actriz y modelo catamarqueña.