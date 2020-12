Cande Molfese: tras separarse, protagoniza Rent

Sus comienzos en el mundo actoral datan de muy chica, participó en diversas series de Disney y en "Quiero vivir a tu lado" (Canal 13), pero el gran salto a la fama lo dio luego de los roles en "Violetta" y en "Soy Luna", dos exitosas series de Disney. Este 2020 estuvo rodeada de trabajo, amigos, familia y su ruptura de Ruggero Pasquarelli, inesperada para muchos.

como_assistir_violetta_online_13135_paso_1_600.jpg (De izquierda a derecha): Ludovica Comello, Tini Stoessel y Cande Molfese en Violetta

En lo laboral fue convocada por Disney y Pixar para interpretar la voz doblada al español para Latinoamérica de Althea, el personaje de la película "Unidos", participó del Cantando 2020 junto a Federico Salles, comenzó a hacer videos junto a su vecina y mejor amiga Melina Lezcano, "Los veci-covers" y con ella participaron como las cantantes de "Noches de verano", una propuesta vía streaming de comida, música y recetas.

A tan solo un mes de cumplir 30 años de edad, la joven cantante encarnará el papel de "Mimi" en la vuelta de Rent al teatro nacional. "Cuando me llamaron y me dieron la noticia no lo podía creer. Estoy súper entusiasmada”, contó Cande Molfese.

Y añadió: “Llegó en un momento muy particular y bueno acá estoy. Todo como muy pegado a la música y al canto, asique también digo ‘tengo que darle más pelota a esto’ porque todo está guiándome para ese lado”.

Rent se centra en la vida de un grupo de jóvenes bohemios que viven en Nueva York, a comienzos de la década del 90', y luchan por sobrevivir entre la desesperanza, el sida, la discriminación y las drogas.

Las audiciones para los roles de Rent se realizaron online y los actores no tuvieron mucho tiempo para prepararlo, pero a pesar de ello las cosas salieron bien para Cande que se enfrentará a un rol exigente e interesante. “Fue todo bastante rápido, pero súper desafiante porque (Mimi) tiene una complejidad vocal interesante y a la hora de actuación también", comentó la actriz.

El personaje que interpretará Cande Molfese es "Mimi", una drogadicta y bailarina stripper con HIV que busca sobrevivir a la enfermedad y a las adversidades que le presenta la ciudad de los rascacielos.

“Es el personaje que uno siempre sueña. Creo que fue esta obra y este personaje, una motivación para que yo me dedique a esto, porque la verdad amo este rol y no puedo creer que me toque encarnar la piel de Mimi”, explicó emocionada.

“Es muy distinta a mí, al ser adicta y demás, y tener esa complejidad de cosas que yo nunca transité, obviamente voy a tener que investigar y estudiar mucho. Además tiene un cuadro musical “Out Tonight”, que hay que bailar, darlo todo. Decí que tengo buen estado físico porque soy corredora” comentó entre risas.

Pero destacó que hay algo que encuentra de "Mimi" en su vida y es “su locura". "Porque es una loca linda, como yo. Medio ciclotímica, que un día está bien, otro día mal. Y yo también, y más en este momento de mi vida”, comentó Molfese.

La otra parte: familia, amigos y vida afectiva

Cande se considera a sí misma una persona que le gusta pasar tiempo con sus amigos y familia y este año no cupo dudas de eso. A pesar de la pandemia, la influencer buscó la forma de seguir en contacto con todos ellos y hasta llegó a hacer un ciclo #MuyAmigas con la actriz Mica Vázquez. Además, tuvo la suerte de vivir en el mismo edificio que su mejor amiga Melina Lezcano, cantante de la banda de cumbia-pop Agapornis, y con quien estuvo realizando covers que compartieron en sus redes sociales.

121490449_190665239255529_4509204564064443425_n.mp4 Cande Molfese y Melina Lezcano hacen #Veciscovers y en esta oportunidad fueron acompañadas por Tyago Griffo, el hijo de la "bomba tucumana".

Asimismo, gracias a Melina, adoptó a "Almendra" y no dudo en compartir su felicidad: "Ella es Almendra (emoticon de corazón) Esta bebé llegó a mi vida y estoy llena de emoción, hace muchos años quería adoptar una perrita y cuando mi veci @melchorlez me contó su historia no me pude contener, a este ser de luz lo dejaron abandonado y hoy esta acá en casa, su vida cambio y la mía también para siempre... me siento nerviosa, feliz, muy llena de emociones (demasiado primeriza). Adopten perritos si tienen la posibilidad porque de verdad hay muchos y necesitan nuestra ayuda. Soy madre! gracias @melchorlez por estar en todo este proceso hermoso!" escribió la actriz en el posteo de Instagram.

Pero, este año no todo fue color de rosas para Cande que, tras 6 años de relación y convivencia con Ruggero Pasquarelli, se separó. Ruggero y Cande se conocieron al compartir set de Disney en Violetta y a partir de ahí se volvieron inseparables, o eso parecía. Para sorpresa de muchos, este año la actriz anunció su separación del cantante italiano.

“Bien, me separé hace dos meses, así que transitando el duelo emocional, y entiendo que ahora estoy sola. Y es difícil, porque estoy acostumbrada, hace 6 años, a vivir en pareja, pero muy agradecida y en paz”, explicó al respecto.