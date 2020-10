laura novoa pato arellano.jpg

"Entre al primer zoom con Laura y le dije 'tengo 300 canciones para proponerte' y después me fui ubicando en mi palmera porque es cierto lo que ella dice. Ella tiene que elegir canciones que le queden cómoda", detalló el cantante.

Tras esa gala, Arellano y Novoa tuvieron que ir al duelo por no llegar con el puntaje y anoche se tuvieron que encontrar de nuevo en la pista, para defender su continuidad en el programa. Para sopresa de muchos, luego del duelo, Patricio Arellano tomó la decisión de comunicar que ya no formaría parte del Cantando 2020 y que prefería dar "un paso al costado".

"Con Laura no tuvimos mucho tiempo de hablar, nos enfocamos hoy en el duelo para que no se pierda la energía. Me siento un poco incómodo, y ayer me encerré en el baño porque no quería hablar. No tenía claro qué tenía para decir, y como soy impulsivo a veces es mejor tomarse un segundo", comenzó diciendo Arellano ante la pregunta de Angel de Brito de si habían podido hablar con Novoa.

Y luego de pedir unos minutos para expresar lo que sentía, el cantante continuó explicando lo que ocurría y comenzó dándole la razón a Moria Casán, quien había dicho que no lo veía bien al participante, sino que lo veía con "ira y mucho enojo acumulado".

"Yo tengo la camiseta puesta del Cantando y de este equipo desde el primer día. Me di cuenta de que Moria tenía razón cuando me dijo ayer que no me veía bien, y me vi en la repetición y no me gusté. Yo no soy así, yo soy muy alegre, optimista, y me di cuenta que no la estoy pasando bien, en algún momento dejé de disfrutar el certamen. Seguramente acumulé algunas cosas, y cuando se pierde el disfrute ya no tiene mucho sentido", expresó Patricio Arellano.

Y añadió: "Entonces me pregunté, ¿por qué sigo acá? Y es por el trabajo. Pero me acordé que en mi carrera tuve momentos de altas, y de muy bajas, y que Dios siempre me trajo otras cosas. Hoy es el momento de dar un paso al costado y dejar el certamen. Es fea la palabra renunciar, y yo aún sigo apoyando a Laura para que siga. Quiero que la salven, sé que están pensando en otra persona, y yo tengo la sensación de misión cumplida", concluyó.

Por su parte, Laura Novoa, quién no habló en casi toda la gala, se mostró muy triste por dicha decisión y explicó: "Yo lo lamento un montón, tratamos de hablar un poco, y la verdad es que si se siente incómodo lo entiendo. Creo que tiene que ver con todo, y está bien, es su decisión y veremos con nuestra coach y la producción si podemos seguir o si esto implica que nosotros también nos vayamos."

De todas maneras remarcó que ella no iba a renunciar y que sentía el progreso que habían realizado en lo referido al canto: "Es una situación rara, me da mucha tristeza todo esto, no soy cantante, pero la verdad es que creo que hice progreso, y la estaba pasando re bien hasta ayer. Yo no estoy renunciando, esto es muy nuevo, y lo tendremos que ver. A ustedes esto les pasó un montón de veces, yo soy nuevita"

Tanto Laurita Fernández como el jurado, lamentaron su partida e incluso trataron de que piense nuevamente su decisión, pero el cantante ya estaba decidido. "Me parece muy honesto, como artista, porque cuando uno pierde esas ganas ya no lo hace igual", apuntó Nacha Guevara, apoyando la decisión de Arellano.

Mientras que Karina La Princesita expresó: "Admiro mucho, que en un momento como hoy, cuando hay mucha gente pidiendo trabajar, poder darse el gusto de decir 'no trabajo'" y añadió "Hay mucha gente que nos está mirando, que está pidiendo por favor tener el derecho o la posibilidad de trabajar, que bueno que vos puedas darte el gusto de poder hacer esto"

"Es un privilegio poder hacerlo -le respondió Arellano a Karina- pero también me ha pasado en mi carrera de tener que quedarme en lugares donde no quería por el 'mango', y pasarla mal y ahí sí no poder elegir. Hoy puedo elegir y de todos modos aunque no tuviera otro trabajo, si no hay felicidad en lo que estás haciendo (lo haría igual)", concluyó.