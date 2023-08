Carmen Barbieri reveló cuánto hace que no tiene relaciones sexuales

En el ciclo de Ciudad Magazine, cuando salió el tema de la abstinencia sexual de la conductora, abstinencia, su secretaria "Penka" le puso picante al tema.

"¿De verdad querés saber cuánto hace que no estoy con un hombre?", le repreguntó Carmen a la panelista que le había soltado esa inquietud: "¿Hace cuánto que no tenés sexo vos?".

"Yo no tengo problema en decirlo eh, porque no me da vergüenza. Yo ya estoy en otra edad, ya estoy en otro momento de mi vida, con otras necesidades. Hace 10 años que no estoy con nadie. 10 años sin sexo llevo", sentenció la Carmen, fiel a su estilo.

Frente a la sorpresa general, la mamá de Fede siguió dando más detalles del tema: "Y sí, hace 10 diez años. ¿Cuál es el problema? No puedo nombrar a la persona porque ahora está casado y tiene un hijo, para no provocarle una molestia. Pero bueno, fue pasando el tiempo y se ve que no me interesó nadie tampoco. Ahora hay un hombre que me está cortejando, que me está invitando, voy a ver si le doy una chance".

Embed

Por detrás de cámaras, su asistente personal y mano derecha, "Penka", le aclaró que no eran tantos años, sino unos cuantos menos: "¿Seis años? Ahhhh, sí, entonces son menos. No son 10, son 6 años. Es verdad. Tenés razón, Penka, pasa que a veces uno no se acuerda tanto de las cosas", afirmó la comediante.

Carmen Barbieri Carmen Barbieri armó una picante charla.

El cruce de Carmen Barbieri con Estefi Berardi

Estefi Berardi debutó el lunes como parte del panel de Poco Correctos, el nuevo programa que conducen por el trece “El Pollo” Álvarez y “El Chino” Leunis. Para poder prepararse para el primer programa a las 17 horas, la panelista se ausentó de su trabajo en Mañanísima, el magazine que conduce Carmen Barbieri.

“Porque debuta no viene. Si no vino porque está enferma, yo cuando me enfermo, me enfermo a la mañana y a la tarde”, se quejó Barbieri, quien al día siguiente no dudó en decirle en la cara de todo a Estefi.

Embed

“No estoy enojada ahora, ayer estaba. No me cayó bien, eso no se hace”, le dijo Carmen a la panelista, quien lejos de disculparse le respondió: “Repetímelo en la cara, ahora”.

Lejos de dejarlo ahí, Barbieri, fiel a su estilo, le dijo en la cara lo que pensaba: “Me enojó que sos una desagradecida. En la vida hay que ser agradecida, hay que avisarle a la conductora que no vas a venir”.

Pero Berardi, sorprendida, dijo: “Carmen, es un montón eso. Carmen, te estas yendo al pasto. ¿No se me pudo haber pasado avisarte?”.

“No. Si hablamos por privado. Estábamos criticando a alguien y después te dije ‘sos mi pingo’. Yo apuesto a esta yegua. La estoy viendo que crece”, concluyó Carmen Barbieri.