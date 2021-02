Carmen Barbieri se recupera y continúa en terapia intensiva

En las ultimas horas, trascendió un audio de uno de los médicos que atiende a la conductora, en el que el profesional informó que "mejoró un poquito más la oxigenación y está sin fiebre”. El audio fue enviado por el hijo de la actriz, Federico Bal, y en él se recalcó algo fundamental: “Se va despertando razonablemente bien. Abre los ojos, parece entender las órdenes bien”.

Pese a las mejoras, el médico detalló que la situación sigue siendo delicada: “Lo que va a marcar los días próximos es la infección. Si lo puede resolver fácil va a ser más sencillo sacarla del respirador. Y si nos cuesta un poco más, eso se va a retrasar”.

El equipo médico de la clínica contó que la actriz presentaba una evolución favorable a sus familiares el miércoles. Horas después, su amiga Sandra Domínguez reveló que Carmen le había dicho que se le presentó la Virgen de Guadalupe cuando estaba en terapia intensiva.

Por su parte, la periodista Maite Peñoñori remarcó la importancia que le había dado Carmen Barbieri a las oraciones de la gente cuando Federico Bal transcurría un cáncer de intestino. Recordó que la fe es un factor muy importante en esta familia.

Ángel de Brito se sumó a las buenas noticias con respecto a la salud de Carmen Barbieri, contó que "la están despertando" y que "mejoró su oxígeno, tiene muy poca fiebre, la mínima, y los valores del laboratorio dan todos bien”.

Sandra Domínguez contó cómo es la intimidad Carmen Barbieri - LAM

"Sigue con respirador. Le sacan la sedación eventualmente para activarla e ir despertándola de a poco", especificó Sandra Domínguez, en tanto Federico Bal contó cómo su madre atraviesa este momento: "Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo".