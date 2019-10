"Sobran las palabras", escribió Gianinna en Instagram junto a varias imágenes del pequeño con su abuelo a pura complicidad y jueguitos con la pelota. Obviamente que el encuentro generó revuelo ya que la relación de Diego con sus hijas no pasa por el mejor momento.

Sin embargo Gianinna se mostró feliz por el reencuentro y lo mismo hizo Dalma. La hija mayor del Diez publicó en su Instagram una historia en la que le respondió justamente a los seguidores quienes le cuestionaban la presencia de Benja a partir de los enfrentamientos que Diego tiene con Claudia.

"Me gustaría aclarar a todos los que dicen, ¿cómo le van a llevar al nieto con todo lo que le hizo a Claudia? 1: no tenés ni puta idea lo que hablamos en privado. 2: Ok... Claudia es la persona más feliz del mundo con esa foto. Ella es así. Por lo tanto, no se preocupen que si ella ve feliz a su nieto, ya está. Y aunque no lo crean, también se alegra por mi papá. Ella es así. Siempre te amaremos, Claudia", escribió.

Y después de eso, escribió una historia íntima: "Ahora, la parte divertida. Tengo un grupo con Gianinna y Claudia en donde lo único que hacemos es hacerle bullying a Clau porque no soportamos que sea tan buena. Y cuando hay algo que ella cuenta con todo su amor y no nos interesa u odiamos a la persona que menciona, le mandamos la caja (emoji de una cajita) en donde guardamos las cosas que nos chupan un huevo. Solo cuento esto para darles material para que inauguren su caja", cerró la actriz.

Quien también habló del encuentro, fue la propia Claudia, después de ver las fotos escribió en Instagram: "Recuerda: antes de discutir, respira; antes de hablar, escucha; antes de escribir, piensa; antes de herir, siente; antes de rendirte, intenta; antes de morir, VIVE", rezaba la imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

El encuentro de Benja con su abuelo no lo organizó la madre del menor, sino que quien se puso al frente fue el ex novio de Gianinna. Según contó fue Luciano Strassera quien hizo de puente para que Benjamín disfrutara la tarde junto a su abuelo. Lucho estuvo de novio con la hija de Maradona desde 2013 hasta 2015, y desde que se separaron, mantuvieron un excelente vínculo como amigos. En ese tiempo Strassera forjó excelente una relación tanto con Benjamín como con Diego, a quien incluso visitó en Dubai cuando el exfutbolista se desempeñaba como técnico del club Al Fujairah.

"Todo tuyo el encuentro. ¡¡Gracias!! ¡Sos inmenso!", escribió Gianinna a modo de reconocimiento para Strassera. Y agregó, pícara: "Cuando sos culona como yo, tenés un ex que ama a tu hijo y vale por mil".

Gianinna, cerró el día con dejando en claro que jamás interrumpiría el vínculo de su hijo con su abuelo más allá del enojo que pueda tener con su padre.