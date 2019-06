Rial se defendió el martes pero ayer quienes lo salieron a bancar fueron Luis Ventura (que llamó la atención, ya que está enfrentado con su ex amigo) y la abogada de la exvedette, Ana Rosenfeld.

Por su parte Rosenfeld bancó los dichos de Rial quien aseguró que intentó ayudar a Salomón para que esta pudiera conseguir trabajo. "Sí, es cierto que Rial abogó por reuniones en América. Fuimos a dos o tres reuniones, no se pudo concretar porque Beatriz no aceptaba lo que le ofrecían, así que el juicio siguió su curso. Sí, es cierto que Rial le abrió las puertas a Beatriz, no solo con los abogados de América, sino con los directivos del canal", aseguró la letrada de Salomón en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y agregó: "Los números eran de Beatriz, no míos, la que hacía las cuentas era ella y Beatriz no quiso llegar a un acuerdo por parte de la oferta que había de América, por eso el juicio continuó. Ella estaba enojada con todo lo que había pasado. Ella nunca llegó a entender el por qué de las cámaras ocultas", dijo la abogada.

Hoy las hijas de Salomón y Ferriols siguen el juicio contra la productora y esperan sentencia firme de la Justicia, que en la última instancia falló en contra de la artista, negandole los 30 millones de pesos, y dejándola con un monto a cobrar de 600 mil pesos.

Al respecto, la abogada de Salomón contó cómo seguirá el juicio millonario que inició la exvedette contra la productora Eyeworks Cuatro Cabezas, América TV y los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin.

“Hubo una sentencia de primera instancia que fue realmente resarcitoria del daño que se ocasionó. La Cámara de Apelaciones dejó afuera a América, a Rial y Ventura y condenó exclusivamente a Eyeworks. Estuvo verdaderamente muy equivocada en la manera que resarció el daño porque bajó considerablemente el monto y lo dejó en una cifra exigua comparada con todos los años de sufrimiento que tuvo Beatriz”, le dijo Rosenfeld a Moskita Muerta en “Por si las moscas”, de La Once Diez.

“La Cámara consideró que las niñas (Noelia y Betina, hijas de Salomón y Ferriols) no habían sufrido ningún daño, cuando por supuesto estuvo probado que las niñas fueron perjudicadas. Por esa cámara oculta se produjo el divorcio de sus padres”, precisó la letrada.

“Ahora estamos ante la Corte Suprema, que tiene la decisión final. De la resolución que saque vamos a poder saber si de alguna manera se equilibra económicamente el daño que se ocasionó. Ahora es la Corte la que tiene que definir un número resarcitorio para poder recomponer a sus hijas”, agregó.

“Beatriz no estaba esperando una disculpa, sino que se haga justicia. Las disculpas hubieran llegado a través de la justicia. Pero no llegó. Nada llegó a tiempo”, concluyó.