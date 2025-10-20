Espectáculos |

Catherine Fulop deberá ser operada

Después del accidente que sufrió durante su participación en el show de Erreway en el Movistar Arena, la actriz venezolana deberá someterse a una cirugía.

Catherine Fulop deberá ser operada tras una fuerte caída ocurrida el martes 16 de septiembre, durante el show del grupo Erreway en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. En esa oportunidad, el accidente pareció solo un susto pasajero -a pesar de la gravedad del golpe- y la actriz venezolana siguió el espectáculo con profesionalismo y humor.

Lamentablemente, el episodio que parecía superado terminó siendo mucho más serio de lo que pareció en un primer momento, y hoy la intérprete se prepara para una intervención quirúrgica para el próximo miércoles 27 de noviembre, para poder recuperarse correctamente de la rotura del tendón y los ligamentos del hombro.

Fulop reveló que ese día minimizó el dolor, quizás condicionada por el inminente viaje a Japón con Marley -para el programa "Por el Mundo"- “Me dolía, pero me había tomado un desinflamatorio y me puse hielo, a los dos días me fui” explicó.

Con el paso de los días el cuadro empezó a empeorar “Todo se me empeoró con las valijas y nosotros agarramos trenes, subtes, autobuses rodando con valijas y tener que subir las valijas en la cama para arreglarlas. Ir a Japón fue intenso” relató la actriz.

Catherine Fulop se encuentra actualmente en Miami para realizar una entrevista para el programa "La Divina Noche" con el predicador Dante Gebel en El Trece. “Después fue que me empezó a doler, empecé a no poder mover el brazo. O sea, ahí me surgió como el dolor, pero igual yo seguí. Es una operación programada. Tengo un golpe fuerte en el hueso, entonces tienen que esperar que se me desinflame".

