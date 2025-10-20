Fede Bal reconoció que no lloró la muerte de su padre

En una distendida charla para el programa de streaming "RCP" en Carnaval -que conduce Juana Viale-, el hijo de Carmen Barbieri confesó que había trabajado mucho el tema en terapia “Yo nací con un papá mega enfermo. Cada cuatro o ocho meses, había que abrazar a papá. Me decían ‘andá a abrazar a papá, porque no sabemos si sale’”.

Sobre todas las veces que Santiago Bal eludió la muerte, el actor agregó “Toda mi vida amigándome con la muerte de mi viejo. ‘Entra a terapia y no sabemos si sale’. A las dos horas salía, ‘¡Hola! Pueden ser dos whiskeys’, y tiraba un chiste”.

FEDE

“Yo todo lo que trabajé, que papá se moría, tenía que volver atrás, y un día se murió y no lo lloré. Porque había trabajado tanto la muerte de mi viejo, que fue como muy increíble” confesó durante la entrevista.

Fede Bal sorprendió al contar que no tuvo tristeza en el velatorio de su padre, sino que lo vivió cómo una experiencia -por momentos- divertida “Y fue el mejor velorio que vi en mi vida. Había dos cajas de Jack Daniel's, traje un parlante, mis amigos estaban ahí muy presentes. Empezó a venir una cantidad de vedettes, artistas, figuras".

El actor continuó dando detalles del evento "Puse Frank Sinatra, y estaban todos bailando. En un momento me prendí un porro en medio del salón. Mi vieja me decía "¿podés dejar de fumar marihuana?" "¡No! Se murió mi papá". Y mi viejo estaba ahí, todos contando anécdotas, nadie lloraba” explicó.

Santiago Bal falleció el 9 de diciembre de 2019, a los 83 años, a raíz de una falla multiorgánica, luego de permanecer internado y en coma farmacológico.