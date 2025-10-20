Más problemas para L-Gante

El pasado fin de semana el representante de la Cumbia 420 se presentó ante unas 9.000 personas durante el 112º aniversario del tren en Roque Pérez - localidad ubicada a 135 km de la Ciudad de Buenos Aires- y al finalizar el recital, se subió a su auto BMW y se fue.

image

Según se informó, la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro detectó que el vehículo iba a alta velocidad, motivo por el cual se dio inicio a un operativo de rutina para solicitar la documentación y labrar la infracción.

El parte policial detalla que la camioneta en la que iba L-Gante se detuvo en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, donde el cantante “descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”.

image

Según se informó cuando la zona fue despejada por la Policía, Elian Valenzuela “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros. Tras el acontecimiento, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, que esta a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de "hurto en grado de tentativa".