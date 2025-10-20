Más problemas para L-Gante

El representante de la Cumbia 420 está acusado de conducir a alta velocidad y utilizar una moto policial, después de un show en Roque Pérez.
Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, quedó envuelto en una nueva polémica después brindar un show en Roque Pérez -Provincia de Buenos Aires- donde fue acusado de manejar a alta velocidad y robarse una moto policial, la cual condujo durante varios metros.
El pasado fin de semana el representante de la Cumbia 420 se presentó ante unas 9.000 personas durante el 112º aniversario del tren en Roque Pérez - localidad ubicada a 135 km de la Ciudad de Buenos Aires- y al finalizar el recital, se subió a su auto BMW y se fue.
Según se informó, la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro detectó que el vehículo iba a alta velocidad, motivo por el cual se dio inicio a un operativo de rutina para solicitar la documentación y labrar la infracción.
El parte policial detalla que la camioneta en la que iba L-Gante se detuvo en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, donde el cantante “descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”.
Según se informó cuando la zona fue despejada por la Policía, Elian Valenzuela “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros. Tras el acontecimiento, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, que esta a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de "hurto en grado de tentativa".
