¿Por qué renunció Pablo Lescano a Masterchef Celebrity?

“No me voy a andar emocionando ni nada, pero quiero decirles que son unos compañeros excelentes, que en el momento en que la pasé, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef”, anunció Pablo, ante la mirada de todos los presentes en el estudio de la zona de Martínez y los televidentes.

"Tengo muchos compromisos con la música que ya estaban pactados y yo me mandé igual, porque dije ‘no sé si voy a seguir o no’. Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es la clase de personas que tenemos laburando con nosotros”, explicó el cantante de música tropical, al justificar su baja del programa conducido por Wanda Nara.

"Pasé muchos sentimientos, muchas cosas. En un momento parecía como que estaba en el colegio. Pero tengo muchos shows y compromisos que estaban cerrados, y no puedo seguir. Me quiero matar, porque la pasé espectacular”, dijo Pablo, durante su "adiós". “Estoy triste. Triste más que nada por la conexión que hubo entre mis compañeros. La pasé genial, me gustó mucho cocinar. Fue como cocinar en casa para Marita”.

VERSIONES ENCONTRADAS SOBRE LA SALIDA DE LESCANO DE MASTERCHEF

Durante varios días, en la previa al debut del programa culinario que va de domingos a jueves en el prime time de Telefe se habló mucho de Pablo. Porque las versiones indicaban que había abandonado el formato el primer día de grabaciones, porque le había resultado muy "tedioso", largo y cansador.

Pablo Lescano, nota

Sin embargo, por lo que se pudo ver en la pantalla chica, Lescano participó de más de una grabación dado que su presencia en el certamen culinario duró casi una semana, tiempo en el que el artista devenido en participante llegó a presentar 2 platos ante el jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.