Chano está de novio con una ex Miss Argentina y periodista jujeña

“Tengo una novia jujeña, que es la reina de Jujuy. Tuvimos una noche increíble. Es periodista, a veces nos vemos. La re quiero, es divina. Pero no la nombro porque creo que tenía un chabón cuando la conocí. Un polista”, dijo el músico lo que desató las carcajadas.

Pero enseguida los jujeños salieron a contar de quien se trataba y hasta lograron hablar con ella. Se trata de Elena Roca, una joven que fue Reina de los estudiantes en 2007 y en 2016 fue seleccionada como “Miss Argentina” para representar al país en los Estados Unidos en la 66º edición de “Miss Mundo”.

Y ella confirmó feliz la noticia. “Sí, soy la novia de Chano. Estoy resorprendida porque no me esperaba que lo diga”, dijo Elena. “Estoy contenta, me llegó el amor” y aclaró que se conocieron por amigos en común y él le pidió que esté en el videoclip del tema ‘Carnavalintro”, pero que no pudo estar por otros compromisos laborales. “Yo estaba trabajando como periodista en Buenos Aires y me reencontré con él, le hice una nota y empezamos a salir”, afirmó.

Roca fue elegida Reina de los Estudiantes en el 2007, para luego comenzar a trabajar como modelo y periodista, su vocación. “Estuve seis meses de novia con un polista y corté. Él se enteró, me escribió y empezó todo”, aclaró la joven jujeña y subrayó que a Chano siempre le gustó Jujuy. “Cada vez que puede, viene y más seguido que yo”, contó.

A la hora de hablar de Chano dijo: “Es divino y sensible y un excelente músico, una gran persona y lo quiero un montón. Me hace muy bien estar con él, y a él lo mismo conmigo. Soy una persona sana y él me agradeció eso y que lo ayude en su lucha contra las drogas”, subrayó.

Elena dijo que es una mujer de perfil bajo, pero “como él blanqueó la relación, no me dejó otra que decirlo”, y afirmó que no busca fama con esto solo amor...