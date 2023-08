Charly García fue dado de alta tras su internación

“Ya en casa ! Gracias a todos por preocuparse”, escribió el "bicolor" en su cuenta de Instagram junto a dos fotos, donde se lo puede ver sonriente y con buena onda.

Cerró su mensaje con su clásico “SNM”, la sigla de su frase Say No More, que le dio título a su octavo disco en solitario. Como era de prever, la publicación del músico de plagó de likes y de comentarios en un abrir y cerrar de ojos.

Qué le pasó a Charly

Todo comenzó en la mañana de este sábado. El cantante y compositor, de 71 años, llegó al Instituto del Diagnóstico y Tratamiento para realizarse unos exámenes de rutina que en principio no traerían graves inconvenientes. Sin embargo, los médicos no se quedaron tranquilos con los resultados y recomendaron que Charly quedara internado.

¿El motivo? Se prefirió que el músico permanezca en el Instituto a la espera de los resultados de un nuevo estudio que cuente con mayor profundidad. Probablemente se anuncie un parte médico que aporte mayor claridad sobre el estado de salud de Charly García.

"Si bien está fuera de peligro, los doctores quisieron que se quede para que no tenga que hacer tantas visitas en los próximos días. No estarán tranquilos hasta que no tengan los resultados y ahí sabrán si se queda en el sanatorio o si vuelve a su domicilio", comentó la periodista Ángeles Balbiani en A24.

La última aparición pública de Charly fue en octubre del año pasado, cuando salió a festejar su cumpleaños con familiares y amigos en un restaurante porteño

Charly tendrá una esquina con su nombre en Nueva York

En coincidencia con los 40 años del lanzamiento del disco "Clics Modernos", una esquina de Nueva York, ciudad en la que se registró esa placa, llevará el nombre del gran astro del rock argentino Charly García en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre, a las 11, hora de Estados Unidos.

Será en el cruce de las calles Walker Street y Cortlandt Alley, en donde el músico se tomó la fotografía que ilustra la portada del recordado álbum que contiene clásicos como "No me dejan salir", "Los dinosaurios" y "Nos siguen pegando abajo", entre tantos, y que marcó una bisagra en la escena del rock argentino.

La iniciativa fue de Mariano Cabrera, un actor argentino radicado en esa ciudad, quien contó con el apoyo del Consulado del país en la "Gran Manzana" para poder plasmar su homenaje.

Aunque el lugar ya no cuenta con la misma fisonomía que presentaba cuando se tomó la foto, porque actualmente funciona allí un hotel, se colocará una placa con la leyenda "Charly García corner" (esquina Charly García).

descarga.jpg La esquina de Charly García, en Nueva York.

La foto de la portada del disco es obra de Uberto Sagramoso, a quien Charly había convocado para que lo retrate en algún lugar de Manhattan.

En una recorrida, el músico quedó impactado por un graffiti realizado por el canadiense Richard Hambleton en donde se veía una silueta negra. Al lado, figuraba otro escrito con aerosol con el nombre de una ignota banda llamada Modern Clix.

Según contó el propio Charly en varias entrevistas, a su regreso a Buenos Aires se topó con las siluetas blancas que las Madres de Plaza de Mayo dibujaban en veredas y paredes para visualizar la desaparición de personas en manos de la dictadura.

De esa manera, el disco que iba a llamarse "Nuevos trapos", como una de las canciones que lo integran, fue rebautizado como "Clics Modernos".