Charly García se mostró agradecido y honrado por el homenaje en Nueva York

"Me siento honrado por la invitación y por que me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como Nueva York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de 'Clics Modernos'", escribió el astro del rock argentino en una carta enviada el cónsul argentino, Santiago Villalba.

Y agregó: "Estoy feliz. Emocionado. No veo la hora de decirle a un taxista: 'Déjeme acá, en Walker St... y yo'".

Finalmente, Charly extendió su agradecimiento a todos los que lograron esto.

Clics Modernos.jpg Charly García de festejo. Cumplió 40 años el disco "Clics Modernos".

La carta fue enviada cuando se inauguró en un acto público y musical la Charly García Corner, en la esquina de Walker Street y Cortlandt Alley, donde el fotógrafo Uberto Sagramoso captó la imagen de la portada de "Clics Modernos", disco realizado en esa ciudad y que el domingo cumplió 40 años desde su lanzamiento.

La iniciativa de rebautizar esa esquina partió de Mariano Cabrera, actor y director argentino residente en la Gran Manzana, y de inmediato contó con el respaldo del Consulado argentino y de la alcaldía de Nueva York.

En la inauguración se desarrolló un mini-concierto a cargo de un conjunto integrado por el baterista Fernando Samalea, el bajista y tecladista Fabián El Zorrito Von Quintiero, la cantante Hilda Lizarazu, el tecladista Alfi Martins y los chilenos Kiuge Hayashida en guitarra y Toño Silva en batería, todos integrantes de distintas bandas de García, y al que se sumó y también cantó Josi García Moreno, hermana del artista.