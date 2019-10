El Capitán América levanta el martillo de Thor

Este detalle viene a complementar una escena de Avengers: La Era de Ultron (Avengers Age of Ultron, 2015) en la que todos los héroes tratan de mover el Mojlnir, aunque nadie lo logra. Sin embargo, el arma se mueve una micromilésima de centímetro cuando lo toca el Cap, ante la azorada mirada del Dio del Trueno.

Competencia de Avengers por el Mjolnir

Sin embargo, al final del mismo film, el androide Vision lo manipula como quiere, y también demuestra ser digno de manipularlo al sortear el hechizo que Odin impuso sobre el martillo.

Vision usa el Mjolnir

En este marco, y en una visita a la ACE Comic Con que se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Chicago, el actor que interpreta a Thor, Chris Hemsworth, se mostró ofuscado con el hecho de que “todos levanten su martillo como si fuera un juguete”.

“Estoy bastante enojado, sí. Estoy harto de que la gente recoja ese martillo, para ser honesto. Está jugando con mis juguetes, ya sabes, es como 'dame eso", dijo ante la risa de los presentes en la charla que organizó el evento.

En ese momento, el moderador le señaló que su actuación había sido tan buena que no se notaba su rechazo en la pantalla grande, a lo que él respondió: “(Pero la realidad es que) me importaba. Devuelveme el martillo, Cap. Quédate con tu pequeño escudo”, en referencia al ítem que hizo famoso al líder de los Avengers.

Hemsworth fue más lejos y señaló, falto de memoria, que el Capitán América no fue capaz de recoger el “Stormbreaker”, el segundo martillo que tuvo, pero los fans le señalaron que sí lo hizo y que él mismo le pide que se lo devuelva en la escena, pero él lo volvió a negar y sólo aseguró que se cubrió los ojos cuando eso pasó.

Hemsworth es conocido por su carácter divertido, y un humor sutil que sacó a relucir en más de una ocasión, como cuando se entrevistaron mutuamente con Tom Holland cuando ambos promocionaban las nuevas películas de Spider-Many Hombres de Negro.

Lo que sí quedó en claro es que el futuro no le dará tregua a Hemsworth ya que en Thor: Love and Thunder se anuncia el regreso de Jane Foster (Natalie Portman), un personaje del que no se sabía nada desde Thor Un Mundo Oscuro (Thor The Dark World, 2013) pero que regresará para tomar el Mjolnir bajo su cuidado como la Thor femenina que se vio hace algunos años en el comic.

¿Podrá superarlo o se convertirá en un nuevo trauma para Hemsworth?