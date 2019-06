Los actores Tom Holland y Chris Hemsworth protagonizan un divertidísimo video difundido por Sony Pictures en el que hablan sobre sus nuevos films y sobran las bromas

El estreno de Men in Black Internacional (MIB International) y Spider-Man Lejos de Casa (Spider-Man Far from Home) es inminente y por eso a los responsables de la distribuidora Sony Pictures se les ocurrió promocionar a los dos al mismo tiempo.