Para este sex symbol argentino, la diversidad sexual es algo que fluye: “El amor es único. Soy pasional a la hora de contar amor y siento que no hay que tener estructuras que nos limiten en este punto". Y continuó: “Soy fiel al sentimiento y lo demás no importa. Por lo menos, no soy consciente... No lo pensé nunca pero creo que podría llegar a enamorarme de un hombre igual que de una mujer. Siento que se debe vivir el amor sin rótulos ni nombres siendo fiel a los principios que uno tiene.

En ese sentido, el actor afirmó que “se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos. El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo y yo no hago lo que no me gusta que me hagan”.

Para cerrar el tema, Sancho se describió a sí mismo como alguien “libre” y “fiel a su corazón”. “Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre ni el sexo. Entonces sí apuesto por la diversidad sexual. También soy fiel a mi convicción. El amor es lo mejor que le puede pasar al hombre venga de quien venga. Apuesto a la felicidad emocional, a todo, y no es por casualidad que lo hago. Soy honesto con todo y soy fiel a la vida", confesó.

