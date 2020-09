“La idea es hacerte bien pobre para que después mendigues pan y arroz al gobierno. Así, perpetuarse en el poder, con gente que piensa que ellos son ‘generosos’ y que los malos son los ‘capitalistas’, que dicho sea de paso, ya se están yendo”, afirmó el joven sobre el recargo de un 35% que ya rige para la compra de dólares.

Y agregó: “El que no está de acuerdo conmigo hoy, lo estará en un año... y si no es un año, en dos, o en cinco... Uno puede ignorar la realidad, pero no puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad”.

Tras recibir comentarios a favor y en contra, el influencer entrerriano subió la apuesta: “¿Se acuerdan que el año pasado me hicieron tendencia porque dije que había que dolarizar? El dólar en ese momento estaba a 42, hoy está en 200... y me decían pelotudo a mí... pajeros”.

Más tarde, el ex de Oriana Sabatini hizo referencia a la escala salarial que determina si una persona pertenece a clase baja o alta. “En este país sos clase alta ganando menos de mil dólares por mes. Lavando copas en un país en serio ganas 1.200 dólares”, afirmó. Y agregó, con ironía: “Hoy nos vamos a dormir 35% más pobres”.

En este país sos clase alta ganando menos de mil dólares por mes.

(lavando copas en un país en serio ganas 1.200usd)

— Julián Serrano (@JulianSerrano01) September 16, 2020

Viendo la repercusión que tuvieron sus dichos, Serrano explicó por qué sintió la necesidad de dar su opinión sobre las medidas. “Me desahogo por acá porque hace años veo como los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi patria... Y veo cómo mis amigos y familiares se rompen el orto laburando todo el día y no les alcanza”, sostuvo.

Me llegaron cientos de mensajes así en mi Instagram. Arriba ❤️ pic.twitter.com/mGfequZX7H — Julián Serrano (@JulianSerrano01) September 16, 2020

