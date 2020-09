Graciela Alfano reveló que tuvo romances con Mauricio Macri y Carlos Menem

“En el momento en que salíamos estaba ocupando la presidencia de Boca”, reveló en diálogo con Confrontados. Y agregó sobre este desconocido affaire: “Yo ya me había separado, pero estábamos clandestinos de alguna manera. Nos encontrábamos en un lugar que era privado, los periodistas no nos encontraban. Habíamos ido a un departamento que era de un amigo de él".

Tras esta revelación, Alfano sacó a relucir una anécdota que aconteció durante uno de los encuentros que mantuvo con el ahora referente de Juntos por el Cambio.

“Él tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Así que salió del cuarto para atender a esa persona. Y yo me quise ir. Pero toda mi ropa estaba en el living, y yo estaba en la habitación donde había quedado la ropa de él. Cuando terminó la entrevista, él no me encontró a mí ni a su ropa. Y para salir del departamento se puso la ropa de su amigo que era Nicky Caputto que era mucho más bajito que él”, relató.

Las aventuras con Carlos Menem

Aunque siempre se comentó que existió algo entre ambos, Alfano nunca había entrado en detalles sobre su relación con Menem. Pero esta mañana, en una entrevista concedida “Espléndidos e infidentes”, reveló que el affaire inició en una fiesta que había realizado su ex pareja Nicolás Ruskowski a la que asistieron 800 personas.

“Hubo una comida que se llamaba bagna cauda, es muy interesante porque es muy pesada, tenés que tener un hígado a prueba de balas. A Carlos le gusto y comió dos platos. Se sintió mal y se fue a recostar en una de las camas porque no se sentía bien. Yo entré, lo veo en las penumbras, voy al baño principal de la suite”, afirmó. Y continuó: “El baño estaba abierto, en la penumbra, aparece él parado con la camisa. A mí me dio cosa, me di vuelta y le dije ´que susto´”.

Según la actriz, el mandatario se mostró “muy hormonado” y le dio un beso. “Me gustó, fue muy respetuoso. No es que me tiro… una cosa de una película porno. Fue muy suave, respetuosa, con la admiración que siempre me tuvo. Fue algo delicado, amoroso”, admitió.

Alfano reconoce que la historia no terminó en ese beso y continuó en distintos lugares en los que coordinaban para encontrarse. Incluso, llegaron a reunirse en un barco prestado en medio del Río de La Plata. “Ahí era donde pasaba todo”, reconoció.

“Eso fue principios del noventa, cuando Zulema se va de Olivos me manda a decir que Carlos estaba muy enamorada y me pidió que me mude a Olivos. Ahí me abatate, fije hasta acá. Ese paso no lo quise dar”, confesó.

Alfano cuenta detalles de su relación con Menem Confrontados (El Nueve)

