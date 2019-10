Terminator

JUEVES 17/10 y DOMINGO 27/10

The Shining | 1980 | Stanley Kubrick

The Shining Trailer

JUEVES 24/10

Edward Scissorhands | 1990 | Tim Burton

Edward Scissorhands (1990) - Trailer

VIERNES 25/10

The Fly | 1986 | David Cronenberg

The Fly

SÁBADO 26/10

The Silence of the Lambs | 1991 | Jonathan Demme