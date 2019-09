Cinco discos para escuchar en el cumpleaños de Bruce Springsteen

Embed

Tras el éxito de Born to Run (1975) llegaría lo que es para muchos, su obra maestra. En Darkness on the Edge of Town, The Boss, muestra toda su madurez como artista y despliega sangre, sudor, lágrimas y sobretodo, talento musical para contar historias desgarradoras.

Nebraska | 1982

Embed

Una gema en la discografía de Bruce. Una lista de canciones que en principio nacieron como demos para ser grabadas junto a la "E Street Band", pero que terminaron viendo la luz en solitario. Aislamiento y desilusión: esos dos conceptos marcan el tono y el camino de uno de los álbumes más desoladores de los años ochenta.

Tunnel of Love | 1987

Embed

Luego de la explosión generada por Born In The USA, Bruce Springsteen pone el freno de mano y se centra en sÍ mismo. El estado emocional del "Jefe" es el eje de las 12 canciones y los temores de un artista en la cima del éxito salen a la superficie.

Born to Run | 1975

Embed

No hay mucho más para decir de este clásico absoluto de la historia del rock, salvo que es el álbum que cambio todo en su carrera y que lo convirtió en algo más que un simple músico. Con Born to Run, el joven de Freehold comienza a convertirse en mito. Siempre es bueno momento para escuchar a Clarence Clemons elevar al niveles épicos esa crónica desgarradora que es Jungleland.

Western Stars | 2019

Embed

Su último lanzamiento nos muestra que aún tiene mucho que contar y cantar. Su mejor álbum de estudio en años. Con personajes inquieto, perdidos y errantes, The Boss se mantiene vivo, y esperemos volverlo a ver por estos lares, y revivir su espectacular show de 2013.