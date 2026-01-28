La playlist de Milei: Fátima Florez reveló lo que escucha el Presidente

Fátima Florez habló del vínculo de Javier Milei con la música y sorprendió con una revelación sobre sus preferencias actuales.

Un detalle inesperado sobre sus gustos personales volvió a ubicar a Javier Milei en el centro de la conversación pública, esta vez lejos de la agenda económica o política. La revelación llegó de la mano de Fátima Florez, quien aseguró que el mandatario escucha música de Lali Espósito.

La información surgió luego de que Milei subiera al escenario del teatro Roxy de Mar del Plata durante una función de la actriz, donde interpretó “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos. Un día después, Florez habló en el programa Lape Club Social, emitido por América TV, y dio detalles sobre el vínculo del Presidente con el mundo artístico.

Embed - FÁTIMA FLÓREZ y todos los detalles del show con JAVIER MILEI y cómo está su relación

Según explicó la actriz, Milei fue incorporando nueva música con el tiempo y mostró curiosidad por artistas que antes no conocía. En ese contexto, mencionó que hay al menos una canción de Lali Espósito que le gusta y que forma parte de su playlist personal.

Florez también se refirió a cómo es Milei lejos de su rol institucional, señalando que tiene sensibilidad artística y que valora el trabajo de quienes suben a un escenario, una percepción que, según explicó, se refleja en su manera de interactuar con actores, músicos y productores.

Al finalizar la función, el Presidente tomó el micrófono para agradecer la invitación y elogiar públicamente a la actriz, a quien definió como una artista destacada y una gran persona

