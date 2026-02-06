Una argentina, oriunda de Quilmes, ganó 2,7 millones de euros en el Pasapalabra de España

La definición final fue clave. Rodríguez arriesgó una respuesta que le permitió cerrar el círculo de 25 palabras y desatar una ovación en el estudio de Antena 3. La escena se volvió viral en redes y fue destacada por medios españoles como uno de los momentos más recordados del ciclo.

UNA ARGENTINA SE LLEVÓ EL PREMIO MAYOR DEL ROSCORosa Rodríguez, una argentina que vive en España Con este resultado, Rosa Rodríguez se convirtió en la mayor ganadora en la historia de Pasapalabra España.

La ganadora tiene 32 años, es profesora universitaria de español y cuenta con formación en filología inglesa, lingüística y neurociencia. Su desempeño fue sostenido a lo largo de meses, con un nivel alto y constante que le permitió llegar a la final en condiciones de pelear el premio mayor.

Rodríguez emigró a España cuando tenía siete años, luego de que su padre, de origen gallego, decidiera regresar a su tierra. Creció, estudió y formó su carrera académica en Galicia, aunque siempre mantuvo el vínculo con la Argentina.

La profesora Rosa Rodríguez ganó el mayor premio del ciclo emitido por Antena 3.

Según contó tras ganar, su participación en el programa comenzó como un juego familiar durante la pandemia, cuando veía Pasapalabra junto a su madre, quien la alentó a anotarse en el casting.

La argentina ingresó al programa en noviembre de 2024 y disputó 307 emisiones consecutivas, la mayoría frente a Manu Pascual, su principal rival. Ese duelo se transformó en uno de los más extensos y seguidos por la audiencia española.