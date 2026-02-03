Espectáculos |

Cosquín Rock 2026: grilla completa, horarios y escenarios confirmados

Horarios y escenarios confirmados para el Cosquín Rock 2026, que reunirá a más de 100 artistas en dos días de música en vivo.

El evento se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero, con una programación que reúne a más de 100 artistas nacionales e internacionales, distribuidos en múltiples escenarios y con shows en simultáneo durante ambas jornadas.

Con propuestas que van desde el rock y el pop hasta el indie, la electrónica y el folklore, el festival volverá a transformar el predio en un punto de encuentro para miles de personas que llegarán desde distintos puntos del país. La diversidad de estilos, la convivencia de figuras consagradas con nuevas generaciones y la magnitud del despliegue artístico consolidan al Cosquín Rock como una cita obligada dentro del calendario cultural argentino.

fb933371-ac6e-4e2a-ab60-16f2c1fad180-grillaok
El Cosquín Rock 2026 se realizará el 14 y 15 de febrero y contará con más de 100 artistas nacionales e internacionales distribuidos en múltiples escenarios.

El Cosquín Rock 2026 se realizará el 14 y 15 de febrero y contará con más de 100 artistas nacionales e internacionales distribuidos en múltiples escenarios.

La organización publicó el cronograma oficial día por día y escenario por escenario, para que los asistentes puedan anticipar cruces de shows y definir prioridades sin perderse a sus artistas favoritos. A continuación, el detalle completo de los horarios y escenarios de cada presentación, para vivir dos jornadas intensas de música y experiencias en vivo.

Grilla completa del primer día: sábado 14 de febrero

Embed

Escenario Norte

  • 00:40 – Caligaris
  • 23:20 – Lali
  • 21:20 – Babasónicos
  • 19:30 – Dillom
  • 17:50 – Turf
  • 16:30 – El Zar
  • 15:20 – Eruca Sativa
  • 14:30 – Kill Flora

Escenario Sur

  • 00:40 – Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros
  • 23:20 – Las Pelotas
  • 21:40 – La Vela Puerca
  • 19:40 – Ciro y Los Persas
  • 17:50 – Cruzando el Charco
  • 16:30 – EMI
  • 15:20 – La Mississippi
  • 14:30 – Fantasmagoría

Escenario Montaña

  • 02:00 – Victoria Whynot
  • 00:00 – The Chemical Brothers (DJ Set)
  • 22:40 – Franz Ferdinand
  • 20:40 – Cuarteto de Nos
  • 18:40 – El Kuelgue
  • 17:10 – Marilina Bertoldi
  • 15:50 – Bersuit Vergarabat
  • 15:00 – Ryan
  • 14:15 – Chechi de Marcos

Escenario Boomerang

  • 00:30 – Amigo de Artistas
  • 23:10 – Coti
  • 21:50 – La Franela
  • 20:40 – Abel Pintos
  • 19:20 – Estelares
  • 18:20 – Indios
  • 17:20 – Hermanos Gutiérrez
  • 16:30 – Girl Ultra
  • 15:40 – Un Muerto Más
  • 14:50 – 1915
  • 14:10 – Microtul

La Casita del Blues

  • 23:35 – Les Diabolettes
  • 22:30 – Piti Fernández
  • 21:25 – Los Espíritus
  • 20:30 – Wayra Iglesias
  • 19:35 – Tango & Roll
  • 18:40 – Misty Soul Choir
  • 17:45 – Perro Suizo
  • 16:50 – Le Dracs
  • 15:55 – Las Witches
  • 15:05 – Los Mentidores
  • 14:15 – Golo’s Band

La Plaza Electronic Stage

  • 22:30 – Arkadyan
  • 21:00 – Sorä
  • 19:00 – Lehar B2B Santiago García
  • 17:00 – Valentín Huedo B2B Bruz
  • 16:00 – Claudio Ricci

Grilla completa del segundo día: domingo 15 de febrero

Embed

Escenario Norte

  • 00:20 – Caras Extrañas
  • 23:00 – YSY A
  • 20:55 – Airbag
  • 19:10 – Fito Páez
  • 17:50 – Bandalos Chinos
  • 16:30 – Gauchito Club
  • 15:20 – Blair
  • 14:30 – Sofi Mora

Escenario Sur

  • 00:50 – Louta
  • 23:10 – Guasones
  • 21:30 – Trueno
  • 19:40 – Divididos
  • 17:45 – El Plan de la Mariposa
  • 16:25 – Pappo x Juanse
  • 15:10 – Kapanga
  • 14:20 – Ainda

Escenario Montaña

  • 02:00 – Franky Wah
  • 01:00 – Mariano Mellino
  • 00:00 – Peces Raros
  • 22:20 – Las Pastillas del Abuelo
  • 20:20 – Morat
  • 18:30 – Silvestre y La Naranja
  • 17:00 – Los Pericos
  • 15:50 – Gustavo Cordera
  • 15:00 – Beats Modernos
  • 14:30 – Renzo Leali

Escenario Paraguay

  • 00:45 – El Club de la Serpiente
  • 23:35 – Six Sex
  • 22:35 – CTM
  • 21:35 – David Ellefson
  • 20:30 – Marky Ramone
  • 19:30 – Dum Chica
  • 18:20 – Devendra Banhart
  • 17:20 – Gauchos of the Pampa
  • 16:10 – Malandro
  • 15:10 – T&K
  • 14:20 – Wanda Jael

La Casita del Blues

  • 23:35 – Loretta Sorbello
  • 22:40 – Xime Monzón
  • 21:45 – Nina Portela
  • 20:40 – Crystal Thomas & Luca Giordano
  • 19:35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso
  • 18:40 – Grasshopper’s
  • 17:45 – Cordelia’s Blues
  • 16:50 – Bulldozer Blues Band
  • 15:55 – Rudy
  • 15:05 – Labios de Sal
  • 14:15 – Rosy Gomeez

La Plaza Electronic Stage

  • 00:00 – Matías Tanzmann
  • 22:30 – Kölsch
  • 21:00 – Franky Wah
  • 19:30 – Deer Jade
  • 18:00 – Brigado Crew
  • 17:00 – Glauco Di Mambro
  • 16:00 – Lourdes Lourdes

Además, el festival volverá a contar con el ya clásico Escenario Sorpresa, que suma expectativa y misterio a la programación. El sábado 14 tendrá presentaciones a las 15:50 con Falsed, y dos shows aún no revelados a las 18:40 y 22:20. En tanto, el domingo 15 el escenario especial contará con Golden Floyd a las 15:50, una actuación sorpresa a las 17:10, y el cierre a las 22:20 estará a cargo de Agarrate Catalina, uno de los momentos más esperados del día.

ADEMÁS: Todos los ganadores de la noche de los premios Grammy

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados