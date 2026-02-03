Cosquín Rock 2026: grilla completa, horarios y escenarios confirmados

Con propuestas que van desde el rock y el pop hasta el indie, la electrónica y el folklore, el festival volverá a transformar el predio en un punto de encuentro para miles de personas que llegarán desde distintos puntos del país. La diversidad de estilos, la convivencia de figuras consagradas con nuevas generaciones y la magnitud del despliegue artístico consolidan al Cosquín Rock como una cita obligada dentro del calendario cultural argentino.

fb933371-ac6e-4e2a-ab60-16f2c1fad180-grillaok El Cosquín Rock 2026 se realizará el 14 y 15 de febrero y contará con más de 100 artistas nacionales e internacionales distribuidos en múltiples escenarios.

La organización publicó el cronograma oficial día por día y escenario por escenario, para que los asistentes puedan anticipar cruces de shows y definir prioridades sin perderse a sus artistas favoritos. A continuación, el detalle completo de los horarios y escenarios de cada presentación, para vivir dos jornadas intensas de música y experiencias en vivo.

Grilla completa del primer día: sábado 14 de febrero

Escenario Norte

00:40 – Caligaris

23:20 – Lali

21:20 – Babasónicos

19:30 – Dillom

17:50 – Turf

16:30 – El Zar

15:20 – Eruca Sativa

14:30 – Kill Flora

Escenario Sur

00:40 – Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros

23:20 – Las Pelotas

21:40 – La Vela Puerca

19:40 – Ciro y Los Persas

17:50 – Cruzando el Charco

16:30 – EMI

15:20 – La Mississippi

14:30 – Fantasmagoría

Escenario Montaña

02:00 – Victoria Whynot

00:00 – The Chemical Brothers (DJ Set)

22:40 – Franz Ferdinand

20:40 – Cuarteto de Nos

18:40 – El Kuelgue

17:10 – Marilina Bertoldi

15:50 – Bersuit Vergarabat

15:00 – Ryan

14:15 – Chechi de Marcos

Escenario Boomerang

00:30 – Amigo de Artistas

23:10 – Coti

21:50 – La Franela

20:40 – Abel Pintos

19:20 – Estelares

18:20 – Indios

17:20 – Hermanos Gutiérrez

16:30 – Girl Ultra

15:40 – Un Muerto Más

14:50 – 1915

14:10 – Microtul

La Casita del Blues

23:35 – Les Diabolettes

22:30 – Piti Fernández

21:25 – Los Espíritus

20:30 – Wayra Iglesias

19:35 – Tango & Roll

18:40 – Misty Soul Choir

17:45 – Perro Suizo

16:50 – Le Dracs

15:55 – Las Witches

15:05 – Los Mentidores

14:15 – Golo’s Band

La Plaza Electronic Stage

22:30 – Arkadyan

21:00 – Sorä

19:00 – Lehar B2B Santiago García

17:00 – Valentín Huedo B2B Bruz

16:00 – Claudio Ricci

Grilla completa del segundo día: domingo 15 de febrero

Escenario Norte

00:20 – Caras Extrañas

23:00 – YSY A

20:55 – Airbag

19:10 – Fito Páez

17:50 – Bandalos Chinos

16:30 – Gauchito Club

15:20 – Blair

14:30 – Sofi Mora

Escenario Sur

00:50 – Louta

23:10 – Guasones

21:30 – Trueno

19:40 – Divididos

17:45 – El Plan de la Mariposa

16:25 – Pappo x Juanse

15:10 – Kapanga

14:20 – Ainda

Escenario Montaña

02:00 – Franky Wah

01:00 – Mariano Mellino

00:00 – Peces Raros

22:20 – Las Pastillas del Abuelo

20:20 – Morat

18:30 – Silvestre y La Naranja

17:00 – Los Pericos

15:50 – Gustavo Cordera

15:00 – Beats Modernos

14:30 – Renzo Leali

Escenario Paraguay

00:45 – El Club de la Serpiente

23:35 – Six Sex

22:35 – CTM

21:35 – David Ellefson

20:30 – Marky Ramone

19:30 – Dum Chica

18:20 – Devendra Banhart

17:20 – Gauchos of the Pampa

16:10 – Malandro

15:10 – T&K

14:20 – Wanda Jael

La Casita del Blues

23:35 – Loretta Sorbello

22:40 – Xime Monzón

21:45 – Nina Portela

20:40 – Crystal Thomas & Luca Giordano

19:35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso

18:40 – Grasshopper’s

17:45 – Cordelia’s Blues

16:50 – Bulldozer Blues Band

15:55 – Rudy

15:05 – Labios de Sal

14:15 – Rosy Gomeez

La Plaza Electronic Stage

00:00 – Matías Tanzmann

22:30 – Kölsch

21:00 – Franky Wah

19:30 – Deer Jade

18:00 – Brigado Crew

17:00 – Glauco Di Mambro

16:00 – Lourdes Lourdes

Además, el festival volverá a contar con el ya clásico Escenario Sorpresa, que suma expectativa y misterio a la programación. El sábado 14 tendrá presentaciones a las 15:50 con Falsed, y dos shows aún no revelados a las 18:40 y 22:20. En tanto, el domingo 15 el escenario especial contará con Golden Floyd a las 15:50, una actuación sorpresa a las 17:10, y el cierre a las 22:20 estará a cargo de Agarrate Catalina, uno de los momentos más esperados del día.