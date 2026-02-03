Cosquín Rock 2026: grilla completa, horarios y escenarios confirmados

Horarios y escenarios confirmados para el Cosquín Rock 2026, que reunirá a más de 100 artistas en dos días de música en vivo.
El evento se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero, con una programación que reúne a más de 100 artistas nacionales e internacionales, distribuidos en múltiples escenarios y con shows en simultáneo durante ambas jornadas.
Con propuestas que van desde el rock y el pop hasta el indie, la electrónica y el folklore, el festival volverá a transformar el predio en un punto de encuentro para miles de personas que llegarán desde distintos puntos del país. La diversidad de estilos, la convivencia de figuras consagradas con nuevas generaciones y la magnitud del despliegue artístico consolidan al Cosquín Rock como una cita obligada dentro del calendario cultural argentino.
La organización publicó el cronograma oficial día por día y escenario por escenario, para que los asistentes puedan anticipar cruces de shows y definir prioridades sin perderse a sus artistas favoritos. A continuación, el detalle completo de los horarios y escenarios de cada presentación, para vivir dos jornadas intensas de música y experiencias en vivo.
Grilla completa del primer día: sábado 14 de febrero
Además, el festival volverá a contar con el ya clásico Escenario Sorpresa, que suma expectativa y misterio a la programación. El sábado 14 tendrá presentaciones a las 15:50 con Falsed, y dos shows aún no revelados a las 18:40 y 22:20. En tanto, el domingo 15 el escenario especial contará con Golden Floyd a las 15:50, una actuación sorpresa a las 17:10, y el cierre a las 22:20 estará a cargo de Agarrate Catalina, uno de los momentos más esperados del día.
