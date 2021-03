Cine: todos los detalles del regreso tan esperado

Embed

Las especulaciones sobre la posible fecha de reapertura de las salas continuaban girando hasta que finalmente ayer, 4 de marzo de 2021, las pantallas grandes volvieron a encenderse. Un día muy esperado por muchos, y no solo por los fanáticos sino también por los actores, directores y dueños de los complejos que tan afectados se vieron. POPULAR habló con algunas de las personas en volver a disfrutar de la "experiencia del cine" -tal como la describieron ellos- y esto fue lo que dijeron:

No se vio mucha gente y las salas no estuvieron llenas, algunas personas que se acercaron se mostraron muy contentas y emocionadas con la reapertura y otras pasaban por la puerta del cine sorprendidos porque no sabían que ya estaba abierto y hasta por un momento dudaron de entrar. "Somos muy fanáticos. Para ser el primer día pensamos que iba a haber mucha más convocatoria, la verdad" expresó una pareja que se conoció una semana antes de la cuarentena y que por primera vez van a ir al cine juntos.

Actualmente la cartelera de los principales complejos cinematográficos cuentan con aproximadamente diez películasentre las cuales se encuentran títulos de acción, de suspenso, terror e infantiles. Dentro de los filmes más destacados están: "Monster Hunter", "Tenet" ( de Christopher Nolan), "10 cosas que hacer antes de dejarte", "Scooby", "Las Brujas" (con la actuación de Anne Hathaway) y "Malasaña".

Con respecto a la selección de filmes, algunos se mostraron conformes y otros no tanto; incluso se atrevieron a dar su punto de vista y decir qué les gustaría ver o cómo les gustaría que se maneje ese tema. "Deberían hacer una encuesta al público sobre que películas les gustaría ver y en base a eso ofrecer lo que a ellos les interese", apuntó una estudiante de cine.

Voceros de las plataformas digitales señalaron que el retorno implica un desafío, porque “ir al cine es una experiencia”, "un programa", competitivo. Según los cinéfilos las plataformas de streaming no compiten, porque ir al cine es una experiencia y muy lejos está de verlo en la casa. "Yo creo que no. A mi me encanta la experiencia del cine y durante la cuarentena me costaba ver películas en mi casa" explicó uno de los cinéfilos que se acercó a la reapertura. Y concluyó: "Es muy difícil reemplazar la experiencia del cine con la casa". Obviamente que la experiencia debe incluir el pochoclo y nuevamente volvieron a coincidir, muchos de los espectadores, que un cine sin pochoclos, sin disfrutar del "Candy bar", no es cine.

Protocolos

Los protocolos del cine se asimilan mucho a los del teatro: sectores divididos en "burbujas", medidas de higiene, distanciamiento social, entre otros, pero vayamos uno por uno. El sistema de "burbujas" ya se lo aplica en varios sectores, incluso en los eventos al aire libre. Esas "burbujas" se generan separando las butacas entre sí, dejando un perímetro para mantener el distanciamiento. Al comprar las entradas esas personas se sentarán juntas y las butacas de adelante, atrás y los costados permanecerán vacías.

En cuanto a las medidas de higiene, al ingresar se toma la temperatura, se coloca alcohol en las manos, y es obligatorio el uso del barbijo durante toda la función, exceptuando -claro está- al querer ingerir bebidas o pochoclos. Además entre función y función las salas son higienizadas y desinfectadas.

Más allá del distanciamiento mencionado por el sistema de "burbujas", se deberá mantener siempre una distancia de 1,5 mts respecto a otras personas y la salida de la sala será dirigida por los acomodadores quienes procederán a evacuar la sala desde las filas más próximas a la salida, hasta las más alejadas.