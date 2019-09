En cuanto a la polémica por la autorización para sacar a las chicas al exterior que le revocó a Nicole, Poroto se explayó: "Lo que quiero aclarar es que judicialmente no tengo ningún problema. Todo esto es circo mediático", arrancó Poroto.

"En el acuerdo incluimos un permiso para ambos, y quedó nulo el de ella sola. Todavía no pudimos firmar el acuerdo porque, bueno, no se deciden ellos (Nicole y sus abogados) a firmarlo. No sé qué problema tienen".

Con serenidad, luego Cubero reveló: "Hace poco más de un mes nos invitaron para ir de viaje y no pudimos viajar porque yo no tengo permiso para sacar a las nenas del país. Nos fuimos a Mar del Plata, no pasa nada".

Por último, Fabián Cubero apuntó contra Nosotros a la Mañana por hacer llorar a su ex en vivo: "No le están haciendo un bien, la están usando demasiado. A nosotros nos vienen a buscar por temas que sacan en ese programa, justamente. Si no, nadie estaría hablando de nada y estaríamos resolviendo las cosas donde hay que resolverlas".