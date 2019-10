"Claudio empezó hace un par de meses el juicio de divorcio. Ya está presentado. Como hoy el divorcio es unilateral, no pueden surgir imprevistos. Y ya me dijo: ´Cuando salga el divorcio, nos casamos legalmente en Buenos Aires o en Henderson´. Queremos hacerlo en Henderson, él siente que le debe algo al pueblo donde creció. Se fue de muy chico y volvió una sola vez para el entierro de la madre", dijo Sofia.

ADEMÁS:

Y hasta se animó a hablar de la chance de que el Pájaro sea padre por cuarta vez. "El quiere, me lo dice, tiene ganas de que tengamos hijos. Pero más adelante, yo ni lo pienso, quiero disfrutar más, viajar. El tema lo saca él, le gusta decirme esas cosas", contó. La relación entre ellos nació como la de dos adolescentes pero se afirmó con el tiempo al punto que ya conviven.

Sofía contó cómo fue ese comienzo y confirmó que ya están viviendo bajo el mismo techo: "Lo conocí hace tres años, acá, en el gimnasio. Nos presentó mi personal trainer. En esa época yo estaba de novia con otro jugador de fútbol, de un club de primera. Durante un tiempo nos seguimos cruzando en el edificio, ´hola´ y ´chau´, nada más. Después me mandó un mensaje, ni siquiera supe cómo consiguió mi número, yo ya estaba sola: ´Te quería invitar a tomar algo. Soy CLAUDIO PAUL´ (así, en mayúsculas). Parecía un chico. Yo pensé que era una broma y no respondí. Hasta que un día nos sentamos a tomar algo en el bar del edificio. Hablaba sin parar, evidentemente necesitaba que lo escucharan. Estaba pasando por un momento difícil de su vida, estaba completamente solo. Me contó que no hacía absolutamente nada, que estaba mal. Así nos fuimos uniendo. Y hace siete meses que está viviendo en mi casa".

Nada los detiene, ni siquiera las críticas de Mariana Nannis y ahora van por todo, hasta por el casamiento.