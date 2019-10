Pablo Echarri, sorprendido por el "aluvión macrista" de último momento

Ahora, Pablo Echarri también expresó su misma duda, aunque reconoció que es “un problema de los peronistas”. “Siempre queremos ganar aplastando al rival en lo que a votos refiere”, reconoció en comunicación telefónica con Ernesto Tenembaum para el ciclo “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?” de Radio Con Vos.

No obstante, Echarri se remitió a la definición por balotaje entre Macri y Scioli en noviembre de 2015 para echar un poco de luz sobre el tema. “La diferencia, si uno compara la experiencia de 2015, el kirchnerismo pierde por un punto y medio, 400 mil votos, y cuatro años después gana por dos millones”.

Confundido por la razón que llevó a casi dos millones de personas a modificar su voto en favor de un sistema que ha aumentado el nivel de pobreza entre la población, Echarri encontró en el “antiperonismo” su respuesta.

“Se me escapan las razones… Con una economía devastada, deuda impagable… Votar a un modelo que empobreció a vos, a mí, a los que están en la mesa y a parte de su círculo íntimo, empresas del círculo del presidente que han perdido el 30 por ciento de su valor... No entraría en una razón más de peso que el deseo concreto de que el peronismo no vuelva; a eso lo llamo anti peronismo. Pero bueno, pongo esto en la mesa y en potencial respecto a la participación de Smartmatic”, dijo aludiendo a la empresa que se encargó de la contabilidad de votos.

“Apareció en la fecha justa una cantidad de votos para el representante oficialista muy por encima de lo que recibió el candidato peronista. En ese sentido diría que hay una cantidad de votos que sorprende y nos obliga a los peronistas a gobernar con objetividad, claridad y precisión porque el adversario está bastante cerca para lo que puede ser una próxima elección”.

En este sentido, Echarri postuló que “a los votantes de Macri hay que comprenderlos y sumarlos a lo que es un proyecto del país inclusivo, donde la moneda norteamericana no sea la variable más importante. Hay que intentar un acercamiento en todos los ámbitos”.

