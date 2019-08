Claudio Caniggia reaccionó mal con movilero insistente

Según trascendió, la mediática le apuntó al Pájaro sobre todo en el tema de las adicciones e infidelidades. Al parecer ella reclamaría una suma cercana a los seis millones de dólares producto de lo que sería adulterio.

El Pájaro tratando de escapar del asedio del movilero. El Pájaro tratando de escapar del asedio del movilero.

Claro que del otro lado niegan todo esto, pero la situación de nervios parece afectarlo a Caniggia quien ayer vivió un momento de tensión cuando fue encontrado por un periodista. Todo comenzó cuando el periodista se acercó al ex futbolista quien se estaba dirigiendo hacia un estudio a dejar unos papeles en el barrio de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, al ver que el movilero y la cámara de Pamela a la tarde (América) se dirigían hacia él, Cani se metió en un almacén. El equipo de América también ingresó al establecimiento, y cuando Gundin le hizo su primera pregunta, Caniggia le pegó al micrófono, le habló en tono amenazante y se le río en la cara. El periodista reaccionó con pesar y sorpresa, y Claudio Paul quiso cortar de raíz la posibilidad de una entrevista. "Chau amigo, cuidate", le dijo al cronista.

En ese momento el Pájaro comenzó a caminar por la vereda, pero el cronista siguió intentando sacarle alguna declaración sobre su inminente divorcio. Debido a esto, el ex futbolista volvió a reaccionar con desprecio.

ADEMÁS:

El Teto Medina salió de la clínica pero su ex lo quiere preso

"Vas a seguir hablando solito. Hacé de cuenta que hablas solo", comentó el padre de Charlotte y Alexander Caniggia. Cuando Gundin le dijo que su labor era ir a la fuente para chequear la información, el Pájaro aseguró que lo que había que decir ya se habló en televisión gracias a su abogado, Fernando Burlando.

"Ustedes dicen cosas que no son, no te voy a contestar. Hace de cuenta que estás hablando solo, no vas a tener ninguna respuesta, hacé de cuenta que no te voy a responder. Ya te vi la otra vez. Inventan cosas y no voy a contestar ninguna pregunta sobre la intimidad mía", disparó Claudio Paul ante las reiteradas consultas del movilero de América.

Un poco más tranquilo y reconociendo que había reaccionado mal ante una simple pregunta del periodista, el Pájaro terminó admitiendo que se siente muy molesto porque su ex pareja hace público los detalles de la separación. "A mí me gustaría tomar recaudos por los pibes", admitió. Lo cierto es que por más que quiera, el divorcio ya es uno de los temas nacionales y aún no comenzó la batalla judicial por lo que habrá más escándalo.