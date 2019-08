El Teto Medina salió de la clínica pero su ex lo quiere preso

El jueves el Teto recibió el visto bueno de su psiquiatra personal, la doctora Valeria D’Abate, y se trasladó hasta su hogar, donde continuará sometiéndose a su tratamiento en forma domiciliaria.

"El paciente continúa con cuidados médicos domiciliarios por su cuadro de depresión, no estando en condiciones de comparecer ante un juzgado", reza el documento firmado por la profesional que vela por su salud. Esta última parte del escrito es clave para el otro frente que mantiene en vilo al Teto, y tiene que ver con la denuncia por violencia de género y amenaza con arma de fuego que le entabló su ex pareja, Mónica Fernández.

En ese sentido quien habló fue el doctor Alejandro Cipolla, abogado de Mónica Fernández, quien aseguró que la Fiscalía recaratuló el expediente como de "abuso sexual". "Está todo en tramite en la Fiscalía de Instrucción 3" informó Cipolla, quien por otra parte aseguró que si la causa prospera, cuando den fecha de pericia, solicitaría la detención de Medina.

Sí, según el abogado ellos tienen todos los argumentos como para pedir la detención del Teto y eso podría hacerse efectivo en las próximas semanas.

El ex integrante de Show Match estuvo internado desde el 30 de junio en una clínica especializada en adicciones de Quilmes por "depresión" donde se lo notificó y ahora estaría viviendo en casa de su hijo. Fue Mónica Fernández, su ex pareja, quien lo denunció por amenazas con armas de fuego, hostigamiento y violencia de género y contó en los medios que tenía un grave problema de adicciones. Lo que complica la situación del Teto es que ayer trascendió la información que sus abogados nunca se presentaron en el expediente. Toda esta historia comenzó cuando Fernández se presentó en una comisaría de Mataderos donde relató que, en febrero pasado, el Teto la amenazó con un arma de fuego y la obligó a acompañarlo a comprar cocaína. "Es todo mentira. Me mato antes (de hacer eso). Es despecho.

Es la segunda vez que me pasa’, dijo el conductor, en un audio que le envió a El Espectador, el ciclo de Angel de Brito en CNN Radio. ‘Quiero que la justicia se encargue de rehabilitarlo porque es una buena persona con un gran problema de adicción’, declaró su ex pareja.

Lo que llamó la atención fue que la ex mijer del Teto declaró que ella sigue enamorada y que hizo todo esto para ayudarla. ‘Sigo completamente enamorada’, confesó entre lágrimas la víctima, quien al mismo tiempo aseguró que lo que más extraña de su ahora ex pareja son sus ‘abrazos’ y ‘dormir junto a él’. Esta no es la primera vez que el Teto debe enfrentar acusaciones en este tipo. Si bien siempre tuvo una vida muy pública y siempre se lo vinculó a la vida familiar, en 2012 el Teto ya había tenido un problema similar al que ahora enfrenta. Noelia Iglesias era la pareja que le hizo una denuncia en 2012. La joven en cuestión dijo en su momento que él la obligaba a consumir cocaína cuando tenían relaciones sexuales. Tiempo después, Medina afirmaría en los medios: ‘Fui sobreseído en esa causa’.

Ahora la familia queire que el Teto se recupere que para ellos es lo más importante. A partir de eso después comenzará la etapa en la que la Justicia deberá decidir si le da lugar al pedido de detención que quieren hacer los abogados de la ex pareja del Teto. Su situación parece no ser para nada sencilla y el tiempo dirá como termina...