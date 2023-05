Cocineros Argentinos: ¿Qué pasó entre Chantal Abad, Juan Ferrara y la producción?

“Movilizada pero un poco más tranquila”, dijo sentirse la cocinera Chantal Abad, al ser consultada por Intrusos sobre la polémica que se generó con su llegada al programa Cocineros Argentinos, en la TV Pública, y la salida de su compañero Juan Ferrara.

“Yo me enteré el martes y lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Juan. Me respondió al instante. Y me dijo que su enojo no tiene nada que ver conmigo. A él lo desvincularon”, explicó Chantal.

Mientras que desde Intrusos aclararon que “Juan está enojado con la productora. Hubo desprolijidad en la manera en que se comportó la empresa. Habría pedido una suma de dinero importante”.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1657069351982202894 Chantal Abad habla en vivo sobre el escándalo en Cocineros Argentinos



“Cuando yo estreno, él ya no era parte del staff”.



“Quedé en el medio de esta situación entre dos partes que no tienen que ver conmigo”



Cc @intrusos pic.twitter.com/epJZT9mF7G — América TV (@AmericaTV) May 12, 2023

La cocinera continuó contando lo mal que la pasó estos últimos días: “A nadie le gusta quedar involucrado en este tipo de escándalos. Cuando se trata de la fuente de trabajo de alguien, es muy difícil. Quedar en medio de un rumor así es feo. Mi familia está con una angustia tremenda. Mi abuela, mi mamá y mi papá están tristes”.

“Lo que más me afectó es cuando empezás a ver la escalada de agresión de la gente. Lo digo tanto por mí como por Juan porque también me empezaron a escribir a mí para decirme cosas de él.

Por su parte, Juan Ferrara explicó: “Cocineros Argentinos es un programa que amo muchísimo y que va a quedar en mi corazón por siempre y no quiero que salga nada malo porque mi amor hacia el programa va a ser eterno. La única verdad es que me hubiese gustado estar ahora que cumplíamos 15 años y bueno, abruptamente, la empresa, la productora, decidió desvincularme con muy poco tiempo y me llamó muchísimo la atención. Son decisiones de la empresa y bueno, acaté la decisión”.

También se encargó de aclarar que su desvinculación no tenía nada que ver con la llegada de Chantal Abad: “No, no. Para nada. No hubo ninguna queja porque fue muy corta la salida mía y yo a ella la conozco como profesional. Es una excelente profesional, no la conozco personalmente, pero nunca se llegó a hablar de mi participación en esta nueva temporada porque, obviamente, se cortó antes. Que fue por una decisión de la empresa, sí. Pero todo el resto lo quiero desmentir, no tengo nada contra Chantal”.

FvowJ_PWcAE260s.jpg Juan Ferrara, afuera de Cocineros Argentinos.

Alarma en Telefe por el rating de MasterChef

Que el rating de MasterChef ya no es lo que era no es ninguna novedad. El reality de cocina no llega ni por asomo a los números que supo cosechar en ediciones anteriores. El motivo por lo que esto ocurre puede ser uno de varios, o incluso más de uno: el cambio de conductora, el cambio de horario, el piso de audiencia que le entrega el programa que le antecede o incluso un lógico desgaste de formato. Lo cierto es que sea cual sea el motivo, las autoridades del canal de las pelotas quedaron muy preocupadas por el rating que marcó este jueves el ciclo.

El programa conducido por Wanda Nara cosechó anoche apenas 10,9 puntos de rating, su marca más baja para una jornada normal, es decir, sin nada excepcional en frente como puede ser un partido de fútbol de la selección, Boca o River. De todas maneras eso le alcanzó para ser nuevamente el programa más visto del día pero por apenas una décima, muy lejos de la diferencia que solía sacar a la competencia. Así el ciclo cada vez se aleja más de la exigencia de mínima que le puso la gerencia del canal por estos días que son los 13 puntos.