Masterchef 2023: se calentó Damián Betular

El chef Germán Martitegui pasó por la estación de cocina del escritor y periodista mexicano -especializado en realeza- y le preguntó sobre la preparación que estaba realizando para el jueves de última chance de la séptima semana del reality "Voy a hace un pie de palta, una receta familiar de muchos años" respondió el participante.

"¿Todas tus recetas son familiares? ¿No paran de comer?" fue la respuesta inmediata de Martitegui ante las explicaciones de Rodolfo Vera Calderón, haciendo una clara referencia a que el concursante ganó una medalla -la semana pasada- por desoír los consejos de una experta en comida tailandesa para hacer el curry que -según él- había hecho toda su vida junto a su familia.

"El príncipe Rodolfo va a hacer una receta de muchos años que está en su familia y que hace en su casa. Una base de avena con nueces pecanas" fue lo que les dijo German Martitegui a sus colegas de jurado, desatando la furia de Damián Betular que no se preocupó en disimular su molestia "Eso está en Instagram. No está en su familia. A mí que no me tomen de boludo" expresó el chef pastelero al escuchar que la supuesta receta familiar de Rodolfo, ya que le pareció "demasiado moderna" para ser una tradición heredada.

El bioquímico Rodrigo Salcedo suele ser uno de los participantes más alegres y verborrágicos de la edición de "MasteChef 2023" pero en la séptima semana del reality, en el jueves de última chance, mostró un aspecto desconocido de su vida, y que resultó bastante parecido al que tiene el jurado Germán Martitegui, con respecto a su seriedad.

A la hora del la devolución de los jurados, después de que el participante cordobés presentara una sopa de mijo con langostinos, hongos y una galleta de mijo con garbanzos, el chef Germán Martitegui quiso saber cómo es Rodrigo Salcedo en su labor profesional y también, especialmente su relación con los alumnos "¿De profesor sos más parecido a Damián, Donato o a mí?" lo consultó el experto culinario.

En la entrevista final, el bioquímico cordobés sinceró su opinión sobre el jurado con quien se comparó "Soy estricto y un poco mala onda".