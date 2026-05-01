Comienzan a producir un documental sobre la vida personal y artística de Gustavo Cerati

En palabras de Laura Cerati -la hermana del música y productora asociada de este documental que se estrenará el año próximo, “significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música. Un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad; un amante apasionado que, como decía en su canción, supo 'sacar belleza del caos' para llegar a infinitos lugares con su arte, despertando admiración hasta hoy".

"Utilizó el amor por la música para construir un puente de unión entre personas y lugares diferentes. Es la vida de un hombre alado y de sus muchas vidas en una”, dijo Laura Cerati en el comunicado de difusión emitido por Netflix.

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Producida por Landia -empresa audiovisual argentina de alcance global- la película está dirigida por Picky Talarico, responsable del documental "Rompan Todo: La historia del rock en América Latina", y por Andy Fogwil, como director creativo. Ambos fueron cercanos a Gustavo Cerati y trabajaron directamente con él, dirigiendo videoclips icónicos y registrando momentos claves de su carrera por lo que se espera que esta conexión personal y profesional garantice la autenticidad y el respeto que deberá tener el documental.

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Al respecto, Talarico -el director- explicó en el mismo comunicado que este documental "nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único, alguien que dejó una huella profunda en millones de personas. Pero, sobre todo, es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio, a gestos mínimos, a zonas más silenciosas de su personalidad solo visibles para quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con él”.

Y agregó que “la figura de Gustavo parece seguir creciendo cada vez más a 12 años de su muerte. Hay nuevas generaciones para las que Cerati no es memoria sino descubrimiento. Su obra está siendo reinterpretada fuera del contexto original. Este documental puede funcionar como puente entre esas capas de sentido”.