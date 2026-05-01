"Yo, Narciso": primeras imágenes de la película de Natalia Oreiro y Adrián Suar

La película cuenta la historia de Rocío Flores (interpretada por Natalia Oreiro), una profesora universitaria de sociología que está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno. Para lograr entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso testigo a Máximo Rey (personificado por Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.

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Con una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, para observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto y ella -decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego- inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya.

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Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola y surge la gran pregunta ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?

"Yo, Narciso", es una comedia de enredos que satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo.

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FICHA TÉCNICA