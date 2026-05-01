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"Yo, Narciso": primeras imágenes de la película de Natalia Oreiro y Adrián Suar

Se dio a conocer el primer trailer de la película "Yo, Narciso", una comedia que vuelve a unir a la dupla de actoral Oreiro-Suar.

Se conoció el primer trailes de "Yo, Narciso" la nueva película protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro que se estrenará en los cines en agosto de este año, luego de las vacaciones de invierno. El film está dirigido por el propio Suar y marca el regreso de esta dupla que -en 2013- protagonizó la exitosa telecomedia romántica "Solamente vos" y que ahora se une por primera vez en la pantalla grande.

suar

Después del éxito de "30 noches con mi ex" y "Mazel Tov" -ambas dirigidas por el propio Suar-, esta nueva película propone una mirada irónica sobre el narcisismo moderno, ese nuevo problema que atraviesa las relaciones interpersonales y la forma en que nos mostramos y nos amamos. Con humor y lucidez, la historia expone el desafío de vincularse en una era donde todos buscamos ser vistos, admirados y validados, invitando al espectador a reír y a reflexionar.

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La película cuenta la historia de Rocío Flores (interpretada por Natalia Oreiro), una profesora universitaria de sociología que está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno. Para lograr entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso testigo a Máximo Rey (personificado por Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.

Captura de pantalla 2026-05-01 a las 1.35.26p.m.

Con una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, para observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto y ella -decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego- inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya.

Captura de pantalla 2026-05-01 a las 1.36.52p.m.

Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola y surge la gran pregunta ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?

"Yo, Narciso", es una comedia de enredos que satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo.

Captura de pantalla 2026-05-01 a las 1.36.21p.m.

FICHA TÉCNICA

  • Producida por: Preludio y Pampa Films
  • Distribuida por: Buena Vista International
  • Género: Comedia
  • Rodaje: Octubre - Noviembre 2025
  • Estreno: Agosto 2026
  • Dirección: Adrián Suar
  • Guion: Pablo Solarz y Adrián Suar
  • Productores: Adrián Suar, Pablo E. Bossi, Cabe Bossi y Pol Bossi
  • Productores ejecutivos: Diego Andrasnik, Juan Lovece y Maximiliano Lasansky
  • Director de fotografía: Guillermo Nieto
  • Director de arte: Mariana Sourrouille
  • Edición: Florencia Efron y Gonzalo Arias
  • Música: Nico Sorín
  • Dirección de producción: Florencia Clérico
  • Asistente de dirección: Luis Bernárdez
  • Vestuario: Lili Piekar
  • Dirección: de sonido Guido Berenblum
  • Casting: Iair Said
  • Maquillaje y pelo: Karina Camporino
  • Prensa y comunicación: Vanesa Bafaro

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