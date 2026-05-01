Diego Peretti fue operado del corazón: le colocaron un stent y ya se recupera en su casa

El actor de 63 años fue sometido a una angioplastia en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Evoluciona favorablemente y suspendió funciones de su obra.
Diego Peretti fue intervenido el miércoles tras detectarse una afección cardíaca durante un chequeo de rutina. Según confirmaron desde su entorno a TN Show, se trató de una angioplastia con colocación de stent, un procedimiento muy habitual para tratar obstrucciones en las arterias coronarias.
La intervención se realizó en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y estaba programada, no de urgencia. Tras el procedimiento, el actor recibió el alta y ya se encuentra en su domicilio, donde continúa con la recuperación.
La información fue difundida inicialmente por la periodista Maru Leone, quien explicó que Peretti acudió a un estudio cardíaco en el que los médicos detectaron algunas anomalías. Por precaución, decidieron avanzar con estudios más exhaustivos y luego con la intervención. El diagnóstico corresponde a una cardiopatía isquémica, una condición en la que las arterias coronarias se estrechan y reducen el flujo sanguíneo al corazón. En estos casos, la colocación de un stent permite restablecer la circulación y prevenir complicaciones mayores.
A raíz de la operación, fueron reprogramadas las funciones de la obra El jefe del jefe, que protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza. La producción confirmó que las presentaciones se retomarán a partir de la semana del 22 de mayo.
El jefe del jefe gira en torno a un empresario que inventa un presidente ficticio para evitar tomar decisiones incómodas. Sin embargo, cuando potenciales compradores exigen conocer a ese supuesto líder, se ve obligado a contratar a un actor para sostener la farsa, lo que desencadena una serie de situaciones imprevisibles.
Por el momento, el cuadro de Peretti es estable y con buena evolución, dentro de lo esperado para este tipo de intervenciones.