Diego Peretti fue operado del corazón: le colocaron un stent y ya se recupera en su casa

R7KW5V43HFFYBDU7PRDP6XMEPA Por la operación, se reprogramaron las funciones de El jefe del jefe, que protagoniza junto a Federico D’Elía.

El jefe del jefe gira en torno a un empresario que inventa un presidente ficticio para evitar tomar decisiones incómodas. Sin embargo, cuando potenciales compradores exigen conocer a ese supuesto líder, se ve obligado a contratar a un actor para sostener la farsa, lo que desencadena una serie de situaciones imprevisibles.

Por el momento, el cuadro de Peretti es estable y con buena evolución, dentro de lo esperado para este tipo de intervenciones.