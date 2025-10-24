Imputaron a la pareja de Lourdes Fernández

Luego de un gran operativo policial realizado durante la noche del jueves 23 -en la calle Ravignani 2186, de Palermo-, el acusado fue detenido y la integrante del grupo Bandana, fue rescatada del departamento y trasladada al Hospital Fernández por el SAME, donde luego de estabilizarla recibió el alta este viernes por la mañana.

image

Durante el allanamiento, el acusado estuvo bajo custodia policial en el interior del departamento, y luego fue trasladado hacia la Alcaidía central de la Comuna 4, ubicada en Barracas.

La situación de Leandro Esteban García Gómez es cada vez más complicada debido a que el fiscal Patricio Lugones -subrogante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28- lo imputó por “privación ilegítima de la libertad”, delito por el que será indagado.

image

imputado

El mensaje de las Bandana

Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi, integrantes de Bandana, guardaron silencio mientras la cantante estaba en manos de Leandro Esteban García Gómez conscientes de que cualquier comentario podría ponerla en riesgo. Luego de su rescate por parte de la policía, decidieron expresarse públicamente

Virginia agradeció a la Justicia y al equipo que mantuvo la denuncia activa, mientras que Valeria pidió que la violencia no quede impune

Captura de pantalla 2025-10-24 a las 11.49.43a.m.

"No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo. Te amamos @lowrdez. Gracias @valeriagastaldi @lissavera" posteó en sus historia Da Cunha.

Por su parte Valeria Gastaldi agradeció al equipo que fueron para sostener la denuncia y le deseo mucho amor a la familia de Lou, especialmente a Mabel, la madre de la cantante.