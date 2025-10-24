Lourdes Fernández fue dada de alta: cómo está y qué es lo que más le preocupa a su entorno

Lowrdes ingresó al centro médico de salud pública en las últimas horas del jueves 23 donde estabilizaron su cuadro general producto del shock que le generó toda la realidad que venía viviendo. le realizaron una batería de estudios médicos en las que se determinó que en su organismo había presencia de fármacos antidepresivos.

Pero como el organismo de Fernández no ameritaba ninguna asistencia médica más -seguramente si, de ídolo psicológica y psiquiátrica- durante la madrugada, fue dada de alta. sin embargo, fue Virginia Da Cunha, otras de las integrantes del grupo pop que regresa a los escenarios a fines de noviembre, quien se refirió a la dura realidad que vive su compañera de grupo musical.

"Lowrdez tiene un problema de adicción por el que está siendo tratada. Pero gran parte de la problemática de su acceso a las drogas tiene que ver con quien es su pareja, con Leandro", contó la artista, sobre uno de los dramas más importantes que padece la intérprete y que define su inquietante actualidad.

QUÉ VA A PASAR CON LA VUELTA DE BANDANA

Hace algunas semanas se anunció el esperado regreso del grupo Bandana, con 4 de sus 5 integrantes originales, entre ellas Lowrdez. La fecha prevista para la vuelta al escenario era para fines de noviembre, en celebración por el aniversario número 25 del recordado grupo musical. de hecho, había previsto un ensayo en la zona de Belgrano, para las próximas horas.

Pero en vista de los hechos públicos que definen el presente de Fernández, se estima que esta presentación del anteúltimo mes del año sea sin ella. Y que se pueda incorporar si ya para los shows en vivo que, por agenda pautada, están previstos a lo largo del próximo 2026. Por supuesto, la prioridad hoy es la salud física y emocional de la artista popular.